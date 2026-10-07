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Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

Clayton Lloyd Iley fue sentenciado a más de 13 años de prisión por fraude electrónico y robo de identidad. La Justicia ordenó decomisar y vender su impactante colección de más de 90 autos de lujo para compensar a las víctimas.

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Condenaron a un empresario de Texas a más de 13 años de prisión por fraude
Condenaron a un empresario de Texas a más de 13 años de prisión por fraude Foto: Foto generada con ayuda de IA
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Un empresario de Texas que exhibía una vida rodeada de Ferraris, Lamborghinis, Maseratis y autos clásicos terminó condenado por liderar un millonario esquema de fraude.

Se trata de Clayton Lloyd Iley, de 41 años, quien recibió una pena de 160 meses de prisión federal, equivalentes a 13 años y cuatro meses. La Justicia lo responsabilizó por los delitos de fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Además de cumplir la condena, el empresario deberá entregar una de sus posesiones más llamativas: una colección de más de 90 vehículos deportivos, clásicos y de alta gama. Los investigadores determinaron que gran parte de los autos fue adquirida con dinero obtenido a través de las maniobras ilegales.

Cómo funcionaba la millonaria estafa

Iley administraba una agencia de seguros llamada Clayton Texas Legacy Insurance Group LLC, con sede en Cross Plains. La empresa ofrecía coberturas para viviendas, automóviles, comercios, actividades rurales y seguros de vida y salud.

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Sin embargo, detrás de esa actividad funcionaba una estructura financiera fraudulenta. Entre enero de 2020 y mayo de 2026, el empresario utilizó otras dos compañías bajo su control: Texas Legacy Holdings and Enterprises LLC y Spartan Global Security LLC, también conocida como Black Eagle PMC.

Esta última se presentaba como una firma especializada en seguridad privada y contratación militar. A través de ella, Iley les ofrecía a inversores participar en un supuesto programa de préstamos llamado “Bonded Note”.

El hombre aseguraba que el proyecto estaba vinculado con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que estaba destinado a contratistas militares privados. Sin embargo, el programa no existía.

Mediante esa falsa inversión consiguió recaudar más de dos millones de dólares, que fueron utilizados para cubrir gastos personales, financiar su estilo de vida y sostener otras partes del engaño.

También obtenía tarjetas a nombre de sus clientes

El falso programa financiero no fue la única maniobra descubierta. El empresario también recibía pagos de personas interesadas en contratar seguros, pero en algunos casos nunca activaba las pólizas correspondientes.

Además, aprovechaba los datos personales entregados por los clientes para solicitar tarjetas de crédito sin autorización. Luego registraba los consumos como ingresos de sus empresas y utilizaba el dinero para pagar cuentas personales y cuotas de sus vehículos.

De esta manera, algunas víctimas no solo perdieron sus ahorros, sino que también quedaron expuestas por el uso indebido de su identidad.

La increíble colección de autos que será rematada

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Iley aceptó entregar más de 90 automóviles exóticos y de colección relacionados con el esquema fraudulento.

Para julio de 2026, las autoridades ya habían incautado 22 vehículos. Entre ellos se encontraban un Lamborghini Aventador, un Lamborghini Huracán, dos Ferrari 488 y tres Maserati MC20.

La colección también incluía un Porsche Taycan, dos Dodge Viper, distintos muscle cars estadounidenses y vehículos militares Humvee.

Los automóviles serán vendidos dentro del proceso judicial y el dinero obtenido se utilizará para compensar económicamente a las víctimas. Un reporte local indicó que el empresario deberá pagar alrededor de 6,7 millones de dólares en concepto de restitución.

La sentencia contra Clayton Iley

Iley se declaró culpable en junio de 2026. La Justicia le impuso 136 meses de prisión por fraude electrónico y otros 24 meses consecutivos por robo de identidad agravado.

Así, el empresario pasó de exhibir una colección millonaria a enfrentar una condena superior a los 13 años. Sus Ferraris, Lamborghinis y decenas de autos clásicos serán ahora vendidos para intentar reparar parte del daño causado.

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