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Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

La intendenta Marta Albarracín avanza en las gestiones para ampliar las oportunidades de formación superior en la localidad tucumana. El objetivo es que más jóvenes y adultos puedan desarrollar una carrera profesional sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

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Marta Albarracín y la intención de acercar la Universidad a Lules.
Marta Albarracín y la intención de acercar la Universidad a Lules. Foto: Prensa Lules
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Marta Albarracín, intendenta de San Isidro de Lules, continúa impulsando iniciativas destinadas a ampliar las oportunidades de formación universitaria en la localidad tucumana.

En ese marco, mantuvo una reunión con la decana de la Facultad de Derecho, Dra. María Cristina Grunauer de Falú, con el objetivo de avanzar en las gestiones para acercar nuevas propuestas académicas a la ciudad.

Durante el encuentro se planteó la posibilidad de generar alternativas que faciliten el acceso de los vecinos a estudios de nivel superior y permitan que más jóvenes y adultos puedan desarrollar una carrera profesional sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Marta Albarracín y la intención de acercar la Universidad a Lules.
Marta Albarracín y la intención de acercar la Universidad a Lules. Foto: Prensa Lules

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, el secretario de Educación y Cultura, Dr. Néstor Rafael Di Lullo, y el secretario de Gestión Institucional, Dr. Martín Rivas.

El encuentro permitió fortalecer el diálogo entre las instituciones y avanzar en iniciativas vinculadas con la educación, con el propósito de ampliar la oferta académica y brindar a más luleños la posibilidad de estudiar, capacitarse y proyectar su futuro cerca de casa.

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