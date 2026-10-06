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Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda: ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

En ediciones anteriores la organización recibió más de 40.000 postulaciones para apenas dos vacantes, una muestra del enorme atractivo que genera la posibilidad de vivir y trabajar durante varios meses en una isla desierta de Irlanda.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda.
Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda. Foto: Discover Ireland
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Mientras millones de personas sueñan con escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades, una singular propuesta laboral en Irlanda ofrece precisamente eso: pasar 6 meses en una isla remota del Atlántico, rodeado de naturaleza salvaje, paisajes imponentes y un modo de vida completamente alejado de las comodidades modernas.

La oportunidad se desarrolla en Great Blasket Island, la mayor de las islas del archipiélago Blasket, ubicado frente a la península de Dingle, en el suroeste de Irlanda. Allí, cada año se abre una convocatoria para cubrir dos puestos durante la temporada alta de turismo, una iniciativa que suele despertar el interés de miles de aspirantes de todo el mundo.

Trabajar en una isla sin habitantes: la experiencia que muchos sueñan vivir

Los seleccionados deben colaborar en distintas tareas vinculadas con la atención de visitantes, el funcionamiento de una cafetería y el mantenimiento de los alojamientos turísticos que recibe la isla entre abril y octubre.

La oportunidad se desarrolla en Great Blasket Island, la mayor de las islas del archipiélago Blasket, Irlanda. Foto: Discover Ireland

El trabajo incluye desde servir comidas y bebidas hasta preparar alimentos, acondicionar cabañas para nuevos huéspedes y participar en tareas generales de mantenimiento. Durante la temporada alta, los dos trabajadores elegidos colaboran estrechamente con los administradores del complejo turístico, Billy O’Connor y Alice Hayes.

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A cambio, reciben alojamiento, alimentación y acceso a espacios comunes durante toda la estadía. Además, la organización cubre el pasaje marítimo de regreso al continente una vez finalizada la temporada.

Naturaleza extrema, acantilados y delfines: así es Great Blasket Island

Lo que convierte a esta convocatoria en una de las más llamativas del mundo es el escenario en el que se desarrolla. Great Blasket permanece deshabitada desde 1953 y está rodeada por algunos de los paisajes más espectaculares de la costa irlandesa.

Great Blasket permanece deshabitada desde 1953 y está rodeada por paisajes espectaculares. Foto: greatblasketisland.net

Sus acantilados, playas vírgenes y senderos atraen cada año a turistas interesados en descubrir un rincón único de Europa. La isla también es reconocida por su riqueza natural: es frecuente observar delfines, focas grises y numerosas especies de aves marinas que habitan la región.

Las antiguas construcciones de la comunidad que alguna vez vivió allí todavía se conservan y forman parte del patrimonio cultural del lugar, otorgándole un atractivo adicional para quienes buscan combinar naturaleza e historia.

Cuáles son los requisitos para postularse y qué gastos deben afrontar los candidatos

A diferencia de otras ofertas vinculadas al turismo, esta convocatoria no exige experiencia previa en hotelería. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir algunos requisitos básicos.

El conocimiento del idioma irlandés es considerado una ventaja, aunque no constituye una condición excluyente. Foto: greatblasketisland.net

Es indispensable ser mayor de edad, contar con un nivel fluido de inglés, tener capacidad para trabajar en equipo y ofrecer una atención cordial al público. El conocimiento del idioma irlandés es considerado una ventaja, aunque no constituye una condición excluyente.

En cuanto a los costos, los participantes deben afrontar por cuenta propia los pasajes desde su país de origen hasta Irlanda y el traslado inicial hacia la isla. El resto de los gastos vinculados a alojamiento y alimentación son cubiertos por la organización durante toda la temporada.

Sin autos ni comercios: los desafíos de vivir aislado en el Atlántico

Más allá del atractivo turístico y paisajístico, la propuesta implica un importante desafío de adaptación. En Great Blasket no existen comercios, vehículos ni los servicios urbanos habituales.

Más allá del atractivo turístico y paisajístico, la propuesta implica un importante desafío de adaptación. Foto: Discover Ireland

Los organizadores advierten que los postulantes deben estar preparados para desenvolverse en un entorno remoto y con condiciones de vida muy diferentes a las de una ciudad. El aislamiento forma parte de la experiencia y es uno de los factores que más atrae a quienes buscan desconectarse por completo de la rutina.

Además, las condiciones climáticas del océano Atlántico pueden complicar los traslados. En determinados momentos del año, el mal tiempo y el estado del mar pueden impedir la navegación durante varios días, dejando a la isla temporalmente incomunicada.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial de Great Blasket Island Experience, que abre la convocatoria antes de cada temporada turística. Para muchos postulantes, se trata de mucho más que un empleo temporal: es la oportunidad de experimentar una forma de vida distinta, en uno de los destinos más remotos y fascinantes de Europa.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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