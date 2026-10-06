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El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Luis Caputo confirmó la firma de las concesiones correspondientes a ocho nuevos corredores viales. La Etapa III comprende más de 3.900 kilómetros y alcanza rutas estratégicas de once provincias. Qué trabajos podrían realizarse, cómo será el modelo privado y cuáles son las trazas incluidas.

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La Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para el transporte, la producción y la logística.
La Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para el transporte, la producción y la logística. Foto: argentina.gob.ar
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes la firma de los contratos para la toma de posesión de los ocho tramos correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Según comunicó, desde este miércoles 7 de octubre estarán en construcción más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales administradas por operadores privados.

“Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina”, expresó Caputo. El funcionario explicó que el nuevo esquema estará basado en la inversión, la eficiencia y la gestión privada. La iniciativa transfiere a las empresas la operación, conservación y administración de corredores fundamentales para el transporte de pasajeros y mercaderías.

Qué rutas nacionales tendrán obras desde este miércoles

La Etapa III incorpora más de 3.900 kilómetros distribuidos en ocho corredores estratégicos. Las trazas conectan ciudades, puertos, zonas productivas y pasos fronterizos. Sumadas a las etapas anteriores, las concesiones alcanzan más de 9.000 kilómetros de rutas por las que circula cerca del 80% del tránsito del país.

  • Tramo Centro: comprende 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba.
  • Tramo Centro Norte: incorpora 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34 y atraviesa sectores de Santa Fe y Santiago del Estero.
  • Tramo Noroeste: es uno de los más extensos, con 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016. Su recorrido alcanza Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, provincias con corredores relevantes para el turismo, la producción y el comercio fronterizo.
  • Tramo Litoral: comprende 547 kilómetros de las rutas 12 y 16 en Corrientes y Chaco.
  • Tramo Noreste: incluye otros 456 kilómetros de las rutas 12 y 105, con impacto en Corrientes y Misiones.
  • Tramo Chaco-Santa Fe: de 497 kilómetros sobre la Ruta Nacional 11.
  • Tramo Mesopotámico: de 276 kilómetros sobre las rutas 12 y 18 en Entre Ríos.
  • Tramo Cuyo: abarca 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en Mendoza.
Obras en rutas argentinas.
La Red Federal de Concesiones comprende más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para el transporte, la producción y la logística. Foto: argentina.gob.ar

¿Las nuevas concesiones implicarán aumentos en los peajes?

El modelo establece que la operación y el mantenimiento estarán financiados por el sector privado, sin subsidios del Estado nacional. La explotación mediante peajes formará parte de los ingresos de las concesionarias, aunque cualquier modificación tarifaria deberá conocerse a través de los cuadros correspondientes a cada tramo y de las comunicaciones oficiales.

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Por ese motivo, quienes circulen habitualmente por las rutas 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105 deberán prestar atención a posibles cambios en cabinas, tarifas, medios de pago, desvíos y zonas de obra. Las novedades podrían variar según la fecha efectiva de intervención de cada corredor.

Qué trabajos deberán realizar las empresas privadas

Los contratos contemplan la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las trazas. Las compañías también asumirán la administración, la prestación de servicios a los usuarios y la explotación de los corredores mediante el régimen de concesión de obra pública por peaje. Los acuerdos tendrán una vigencia de 20 años.

Esto no significa necesariamente que todos los kilómetros serán intervenidos al mismo tiempo ni que desde el primer día habrá obras de gran magnitud en cada ruta. La toma de posesión habilita el inicio de la gestión privada, mientras que los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los cronogramas y las obligaciones establecidos en cada contrato.

Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar a las concesionarias mediante un sistema de control por resultados. El objetivo anunciado es mantener los corredores en condiciones adecuadas de circulación y garantizar determinados niveles de servicio, especialmente en rutas con fuerte presencia del transporte de cargas.

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