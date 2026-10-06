El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

Desde el Ejecutivo sostienen que el Congreso es el que debe determinar de dónde saldrá el dinero para hacer frente a ese gasto no previsto en el Presupuesto.

Quedan interrogantes en torno a que rol jugará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Porque, directamente, es el dueño de la lapicera que puede liberar las partidas para zanjar el conflicto.

El funcionario habló en un evento realizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Foto: Noticias Argentinas

Pero su entorno dice que es un fundamentalista del déficit cero y que quiere esperar el desarrollo judicial de la ley.

El fallo judicial que impactó en el Gobierno

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

Marcha universitaria Foto: RTVE

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

Los manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Las voces sindicales

Desde el sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) celebraron el dictamen como una contundente victoria de la comunidad universitaria, al tiempo que ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre, remarcando que el cumplimiento de los derechos se garantiza en las calles.

Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Al conocerse la resolución, Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, destacó el valor jurídico y político del fallo: “Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’. Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario”.

Sin embargo, remarcaron que el pronunciamiento de la Justicia debe ser acompañado por la fuerza colectiva en el espacio público. Al respecto, Federico Montero, dirigente nacional de la CONADU, convocó a masificar la movilización del próximo 15 de octubre:.

“El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular. El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional”, dijo.