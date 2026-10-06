Instalar un aire acondicionado en octubre 2026: costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

Service de aire acondicionado. Foto Freepik.

Se acerca el verano y uno de los rubros con mayor cantidad de consultas está vinculado con la instalación de aires acondicionados.

Y no solo con la variación de precios tiene que ver con la colocación, sino que también hay diferencias en los precios de los equipos.

Costos del equipo y diferencias de precio

Un informe de la página Todo Resuelto, una plataforma para conseguir profesionales para el hogar creada por un joven argentino de 20 años, hizo un relevamiento sobre el precio de un mismo equipo en diferentes puntos de venta.

Aire acondicionado; limpieza de aire acondicionado Foto: Magnific

Hablando siempre del modelo Surrey 553NIQ09GN81F, un split inverter de 2200 frigorías, en Easy se consigue a un precio de $853.996 mientras que en Carrefour tiene un costo de $1.297.299.

En los 15 modelos que aparecen en tres cadenas o más, la diferencia típica es 14,4%, y todos los splits de 3000 frigorías relevados estaban con descuento, con una mediana de 23%, tal como señala la plataforma creada por Tobías Lara.

Precio de instalación

La instalación también cambia según quién la haga: $340.000 con la cadena, entre $130.000 y $200.000 más materiales con un instalador del mercado.

Cómo ahorrar luz y optimizar su uso. Foto: La Casa del Electrodoméstico

Con equipo e instalación estándar, poner hoy un split de 3000 frigorías sale entre $950.000 y $1.290.000.

En tanto, Carrefour cobra $340.000 por instalar un aire de hasta 3500 frigorías con materiales.

La Cámara Argentina de Refrigeración sugiere $135.000 de mano de obra para el mismo trabajo, y el rango de mercado de la plataforma es de $130.000 a $200.000 más materiales.

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La cadena suma garantía y factura, que también valen. Easy publica el precio ciudad por ciudad: un aire de 3501 a 6000 frigorías cuesta $319.992 en Córdoba, Salta, San Juan, San Luis, La Rioja y Tucumán, $359.992 en CABA y GBA, Mar del Plata y Neuquén, y $391.992 en Resistencia, la más cara del país.

Cuánto cuesta según el trabajo a realizar

La plataforma Todo resuelto también hizo un estudio a la hora de buscar diferentes problemas del Aire Acondicionado y sus valores.