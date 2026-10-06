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ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado: quiénes cobran esta semana según su DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia el calendario de octubre con depósitos para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. El feriado del lunes 12 modifica la dinámica habitual y concentra las primeras acreditaciones entre el jueves y el viernes.

Redacción Sociedad
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ANSES cobros Foto: ANSES
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ANSES comienza esta semana el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones. Las primeras acreditaciones se realizarán antes del feriado nacional del lunes 12 de octubre, que interrumpirá la actividad bancaria habitual.

Los pagos comenzarán el jueves 8 de octubre y continuarán el viernes 9. Después del fin de semana largo, el cronograma se retomará el martes 13, siempre de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Quiénes cobran el jueves 8 de octubre

El primer grupo en recibir sus haberes estará integrado por los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 0.

También cobrarán ese día los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 0.

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El calendario del jueves queda organizado de la siguiente manera:

  • Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo: DNI terminado en 0.
  • Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 0.
  • Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 0.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: comienza el período general de acreditación.

ANSES: quiénes cobran el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre, último día hábil antes del fin de semana largo, cobrarán los jubilados y pensionados con ingresos de hasta un haber mínimo cuyos documentos terminen en 1.

También recibirán sus prestaciones los beneficiarios de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con esa misma terminación.

ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

Por otra parte, ese día comenzará el pago de la Asignación por Embarazo y se habilitarán acreditaciones correspondientes a las Asignaciones de Pago Único, destinadas a matrimonio, nacimiento y adopción.

El detalle para el viernes será el siguiente:

  • Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo: DNI terminado en 1.
  • AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 1.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminado en 0.
  • Asignaciones de Pago Único: titulares incluidos en el período habilitado.

Cómo afecta el feriado al calendario de ANSES

El lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que no habrá pagos programados ni atención bancaria habitual. La medida conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 inclusive.

Esto no significa que se suspendan o pierdan prestaciones. El cronograma simplemente tendrá una pausa y continuará el martes 13 de octubre.

ANSES cobros
ANSES Foto: ANSES

Ese día cobrarán los jubilados y pensionados de hasta un haber mínimo con DNI terminado en 2. También será el turno de los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación.

Además, recibirán sus pagos los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5, mientras que la Asignación por Embarazo avanzará con los documentos terminados en 1.

Cuándo cobran quienes superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar durante la segunda parte del mes:

  • Viernes 23: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 26: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 27: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 28: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 29: DNI terminados en 8 y 9.

Cómo consultar la fecha de cobro en ANSES

Cada beneficiario puede verificar su fecha y lugar de cobro desde mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se debe ingresar en “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y lugar de cobro”. El procedimiento es gratuito y puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular.

Antes de concurrir a una sucursal bancaria, se recomienda revisar la información personal. Si el dinero fue depositado en una cuenta, no es obligatorio retirarlo el mismo día: permanecerá disponible para utilizarlo con tarjeta de débito o extraerlo posteriormente.

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