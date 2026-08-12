comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 12 de agosto de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Géminis para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 12 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.

Salud y energía de Géminis este día 12 de agosto de 2026

Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Javier Milei envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi tras la carta por la muerte de su padre:“¡Fuerza Capitán!”

Avanza el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué dice el dictamen aprobado en Diputados y a quiénes alcanza la exclusión total de funcionarios

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

Política

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina:“No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

La Rioja vuelve a emitir los bonos Chachos:cómo funciona la cuasimoneda y hasta cuándo estará vigente

China desembarca en el transporte público de la Argentina:la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Internacionales

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

MINUTO A MINUTO | El Gobierno de Colombia confirmó que hay al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

La “OTAN musulmana” toma forma:Arabia Saudita, Turquía y Pakistán activan la inédita Alianza de La Meca

Video emocionante:así rescataron a Antonio, el perro atrapado entre los escombros tras el terremoto en Colombia

El “Pentágono” de Medellín avanza:cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial