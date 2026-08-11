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Con la presencia de Sturzenegger, el Gobierno volvió a reunir a la mesa política tras el revés con la Ley de Tierras

Karina Milei volvió a encabezar el encuentro para definir la continuidad de la estrategia legislativa. El ministro de Desregulación fue parte de la reunión luego del respaldo de la Casa Rosada.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
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Luego del revés político tras el retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno reunió a su mesa política en un nuevo encuentro encabeza por Karina Milei.

La reunión tuvo como objetivo reordenar la agenda parlamentaria y repasar el esquema de aliados.

Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger Foto: X @fedesturze

Luego del respaldo de la Casa Rosada, el ministro Federico Sturzenegger se incorporó al encuentro para explicar sus proyectos de desregulación.

Ante esto, la secretaría general de la Presidencia determinó que la mesa política audite las próximas iniciativas presentadas por el ministro de Desregulación antes de que lleguen al Congreso, con el objetivo de moderar propuestas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios como el de la semana pasada.

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La sesión podría terminar a las diez de la noche
Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

Dudas y respaldo sobre un minitro clave para la gestión

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, los líderes de La Libertad Avanza cuestionaron que el proyecto de reforma de Ley de Tierras se redactara sin pasar por ningún filtro político antes de llegar al recinto.

Más temprano, Sturzenegger fue ratificado en su cargo a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, que expresó que “es una figura clave”.

Federico Sturzenegger.
Federico Sturzenegger. Foto: NA

Previamente, Javier Milei ratificó su apoyo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de las recientes tensiones del Gabinete y de los cuestionamientos dentro del oficialismo.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reposteó una serie de publicaciones del funcionario relativas a la firma del Decreto 689/2026 y acompañó la difusión con un mensaje de sello personal: “MAGA. VLLC!”, en referencia al conocido lema político que comparte con Donald Trump.

GobiernoLa Libertad Avanza
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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