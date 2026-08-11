comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

China desembarca en el transporte público de la Argentina: la Nueva Metropol invirtió US$45 millones en 150 colectivos

Los nuevos vehículos del fabricante Xiamen King Long United Automotive Industry, impulsados a GNC, renovarán las flotas de las líneas 65 y 151 de la Ciudad de Buenos Aires. La Nueva Metropol recorre cerca de 120 millones de km anuales y transporta más de 230 millones de pasajeros.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
China desembarca en el transporte público de la Argentina.
China desembarca en el transporte público de la Argentina. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La presencia de fabricantes chinos en el mercado automotor argentino dejó de ser una novedad en segmentos como los autos particulares, las pick-ups o los vehículos electrificados. Ahora, la expansión apunta a un negocio mucho más estratégico y directamente ligado a la vida cotidiana de millones de personas: el transporte público de pasajeros.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) formalizó la inscripción de Xiamen King Long United Automotive Industry, uno de los principales fabricantes de buses de China, en el Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres. La medida fue oficializada mediante la Disposición 380/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa un paso clave para consolidar la presencia de la compañía asiática en el país.

La CNRT formalizó la inscripción de Xiamen King Long United Automotive Industry en Argentina. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa

King Long obtiene una habilitación clave para operar en Argentina

La resolución de la CNRT incorpora formalmente a King Long al registro nacional y la habilita para desarrollar actividades vinculadas al transporte de pasajeros de jurisdicción nacional. En concreto, la empresa quedó autorizada para realizar:

  • Fabricación de carrocerías
  • Modificación de carrocerías
  • Modificación de chasis

Se trata de una herramienta regulatoria fundamental para cualquier fabricante que busque crecer dentro del mercado argentino de colectivos, un sector históricamente dominado por pocos actores y con fuertes exigencias técnicas y regulatorias.

Contenido Recomendado

Sorpresivo cambio en el transporte público:de qué se trata la eliminación de ramales y servicios de colectivos que habilitó el Gobierno

Sorpresivo cambio en el transporte público: de qué se trata la eliminación de ramales y servicios de colectivos que habilitó el Gobierno

Nuevo aumento salarial para choferes de colectivos:cuánto ganan en agosto 2026 con la actualización vigente

Nuevo aumento salarial para choferes de colectivos: cuánto ganan en agosto 2026 con la actualización vigente

La documentación presentada ante el organismo fue evaluada por la Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor, que consideró cumplidos todos los requisitos necesarios para otorgar la inscripción.

La Nueva Metropol y una inversión de US$45 millones en colectivos a GNC

Detrás de la decisión regulatoria existe un negocio que ya comenzó a materializarse. La llegada de King Long al país se produjo de la mano de La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., una de las principales empresas privadas de transporte de pasajeros de la Argentina.

La llegada de King Long a la Argentina se produjo de la mano de La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa

La compañía cerró la compra de 150 colectivos impulsados a GNC por una inversión de US$45 millones, destinados a renovar completamente las flotas de las líneas 65 y 151 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la resolución confirma oficialmente el vínculo comercial entre ambas partes. La propia CNRT señala que Metropol intervino en el expediente como distribuidor no exclusivo de King Long en Argentina, condición acreditada mediante un Contrato de Distribución No Exclusiva presentado ante el organismo.

La operación permite dimensionar la magnitud del desembarco chino: tomando como referencia la inversión total informada por la empresa, el monto equivale a aproximadamente US$300.000 por unidad, aunque esa cifra surge de un cálculo promedio y no necesariamente refleja el valor individual de cada colectivo.

Por qué Metropol eligió un proveedor chino para renovar su flota

Desde el grupo empresario destacaron que la elección de King Long no respondió únicamente a una cuestión de costos. Antes de concretar la compra, integrantes del directorio de Metropol viajaron a China para recorrer las instalaciones de fabricación, analizar los estándares de calidad y conocer de primera mano la capacidad productiva del fabricante.

La Nueva Metropol destacó que la elección de King Long no respondió únicamente a una cuestión de costos. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa

La evaluación incluyó aspectos considerados estratégicos para cualquier operador de transporte: disponibilidad de repuestos, continuidad en el suministro de unidades, capacitación del personal encargado del mantenimiento y soporte técnico a largo plazo.

Durante esa visita también pudieron interiorizarse sobre otras tecnologías desarrolladas por el fabricante, que además de colectivos a GNC produce modelos diésel, eléctricos y diferentes alternativas vinculadas a las nuevas energías.

La apuesta refleja una tendencia que gana fuerza a nivel mundial: fabricantes chinos que ya no compiten exclusivamente por precio, sino también por innovación tecnológica, escala industrial y capacidad de abastecimiento.

El gigante chino que busca ganar espacio en el transporte público argentino

Fundada en 1988, Xiamen King Long United Automotive Industry forma parte de Xiamen King Long Motor Group y se encuentra entre los principales fabricantes de buses del mundo.

Fundada en 1988, Xiamen King Long United Automotive Industry forma parte de Xiamen King Long Motor Group. Foto: Facebook Buses De Villa Rosa

La empresa cuenta con cuatro grandes bases productivas en China y fabrica buses urbanos, minibuses, chasis, vehículos especiales, camiones y soluciones de movilidad de nueva generación. También desarrolló colectivos eléctricos, autónomos y tecnologías asociadas a los llamados vehículos de nueva energía.

Su dimensión global es uno de los factores que despiertan expectativa en el mercado local. La compañía exportó más de 150.000 vehículos a más de 150 países y regiones, desarrollando una estrategia internacional basada no solo en la venta de unidades terminadas, sino también en esquemas de ensamblado mediante kits CKD, redes de distribución y asistencia tecnológica.

Ahora, Argentina forma parte de ese proceso de expansión de la mano de un socio con peso propio dentro del negocio del transporte. Según información corporativa, el Grupo Metropol opera más de 1.500 colectivos, cuenta con 22 bases operativas, emplea a más de 4.300 personas, recorre cerca de 120 millones de kilómetros anuales y transporta más de 230 millones de pasajeros por año.

ColectivosTransporte públicoChina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Vouchers Educativos 2026:el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

    Vouchers Educativos 2026: el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

  2. ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

    ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

  3. ANSES frena los pagos en agosto:quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

    ANSES frena los pagos en agosto: quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

  4. Vouchers Educativos 2026:quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

    Vouchers Educativos 2026: quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

  5. Voucher educativo 2026:quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso

    Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar