Red SUBE: qué descuentos siguen vigentes y cómo pagar menos en colectivos, trenes y subte

Tarjeta SUBE. Foto: NA

La Red SUBE volvió a estar en el centro de la atención de los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires tras los últimos cambios en el sistema de descuentos. La modificación más relevante impacta en quienes combinan tren y subte, ya que dejó de aplicarse el descuento en el segundo viaje cuando el primer tramo se realiza en tren y luego se continúa el recorrido en la red de subterráneos porteña.

Esto significa que muchos pasajeros que llegan desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires y después toman el subte deberán prestar más atención al costo total del viaje. Sin embargo, no todos los beneficios desaparecieron: todavía hay descuentos activos para determinados medios de transporte, para usuarios frecuentes y para grupos alcanzados por tarifas sociales o pases especiales.

Cuáles son los descuentos de Red SUBE que siguen funcionando

El beneficio de la Red SUBE continúa vigente en combinaciones realizadas dentro de un plazo de 120 minutos, siempre que se utilice el mismo medio de pago y que los transportes incluidos formen parte del esquema habilitado. En esos casos, el primer viaje se paga completo, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercer viaje el descuento llega al 75%.

El saldo negativo de la tarjeta SUBE mantiene sus montos en julio 2026. Foto: argentina.gob.ar

Según la información oficial, el sistema se mantiene para combinaciones con colectivos de jurisdicción nacional, colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, trenes, subtes y Premetro, aunque con exclusiones puntuales que conviene tener en cuenta antes de viajar.

El requisito clave es utilizar siempre el mismo medio de pago: puede ser una tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o el QR de la app SUBE, según corresponda.

Qué combinaciones quedaron excluidas del descuento

Uno de los puntos más importantes para evitar sorpresas es saber cuándo no se aplica el beneficio. Entre las exclusiones informadas se encuentran los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando se usan como segundo viaje y el subte de la Ciudad de Buenos Aires cuando se toma como segundo tramo después de haber viajado primero en tren.

En la práctica, esto impacta especialmente en los pasajeros que viven fuera de CABA y todos los días hacen recorridos combinados para llegar al trabajo, la universidad o realizar trámites. Si el viaje comienza en tren y continúa en subte, el descuento que antes reducía el valor del segundo tramo ya no se aplica en esa combinación específica.

Subte: cómo funciona la tarifa escalonada para usuarios frecuentes

Más allá de los cambios en la Red SUBE, quienes usan el subte de manera habitual todavía pueden acceder a una tarifa escalonada. Este beneficio premia la frecuencia de uso durante el mes y se aplica automáticamente con tarjeta SUBE registrada.

Línea B de subte. Foto: X / @Claubonara.

El cuadro vigente establece que los primeros 20 viajes tienen una tarifa base de $1.684. Entre los viajes 21 y 30, el valor baja a $1.347,20 por viaje, con un descuento del 20%. Entre los viajes 31 y 40, el precio se reduce a $1.178,80, con una rebaja del 30%. Desde el viaje 41 en adelante, el boleto queda en $1.010,40, con un descuento del 40%. En el caso del Premetro, la tarifa informada es de $589,40.

Este esquema resulta especialmente útil para quienes usan el subte todos los días, ya que permite reducir el gasto mensual sin hacer trámites adicionales, siempre que la tarjeta esté registrada correctamente.

Qué líneas de colectivos porteños mantienen la Red SUBE

La Red SUBE también continúa disponible en los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran el subte, el Premetro y un grupo de líneas de colectivos porteños.

Las líneas incluidas dentro del esquema porteño son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En estos casos, el descuento se aplica siempre que la combinación se realice dentro de los 120 minutos y con el mismo medio de pago.

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento

Además de los descuentos por combinación, sigue vigente la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público para determinados grupos. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, AUE, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas, personas que cobran seguro por desempleo y beneficiarios de distintos programas sociales.

Este beneficio puede combinarse con la Red SUBE, por lo que en algunos casos el ahorro final puede ser mayor. Para acceder, es necesario tener la tarjeta SUBE registrada y gestionar el beneficio desde los canales habilitados, como Mi ANSES o centros de atención correspondientes.

Personas con CUD: cómo acceder al pasaje gratuito

Las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad pueden acceder al 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta SUBE. Para utilizarlo, deben registrar la tarjeta y asociarla al CUD a través del sitio oficial del sistema.

Una vez activado, el beneficio permite viajar sin costo en los servicios incluidos, sin necesidad de presentar el certificado en cada viaje, siempre que la tarjeta esté correctamente vinculada.

Cómo pagar menos el transporte desde ahora

Para reducir el gasto mensual, la recomendación principal es registrar la tarjeta SUBE, revisar si corresponde la Tarifa Social Federal y verificar qué combinaciones mantienen el descuento antes de viajar. También conviene controlar el uso mensual del subte, ya que la tarifa escalonada puede representar un ahorro importante para quienes superan los 20, 30 o 40 viajes al mes.

En un contexto de cambios tarifarios, conocer qué beneficios siguen activos puede marcar una diferencia concreta en el bolsillo. La clave está en usar siempre el mismo medio de pago, combinar dentro de las dos horas permitidas y confirmar si la línea o el servicio elegido todavía forma parte de la Red SUBE.