Hallaron sano y salvo al argentino que estaba desaparecido en Colombia tras el terremoto

Carlos Luis Cáceres, el argentino desaparecido tras los terremotos en Colombia. Foto: Web.

Carlos Luis Cáceres, el argentino de 69 años que permanecía desaparecido en Colombia tras el terremoto de 7,4 ocurrido el lunes, fue encontrado sano y salvo.

El sanjuanino había sido visto por última vez en el municipio de Dosquebradas, ubicado en el departamento de Riseralda.

La noticia fue confirmada por su hija Carla, quien aseguró que tuvo contactós con él y afirmó: “Está con golpes, pero bien”.

Hallazgo sano y salvo del argentino que estaba desaparecido en Colombia. Foto: X

Además, comentó que Carlos se reencontró con su pareja y logró hacer una videollamada con su familia.

El terremoto que sacudió a Colombia

Decenas de muerto y ciento de heridos fueron el triste saldo de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia y afectó varios departamentos del país.

El Gobierno declaró situación de “desastre nacional” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

Temblor en Colombia Foto: EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de daños, que incluye 1575 viviendas afectadas.

Entre la infraestructura averiada, detalló: 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo de la Espriella, anunció la declaración de “desastre”.