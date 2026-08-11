El Gobierno anunció una inversión privada de USD 800 millones para reforzar el sistema de energía eléctrica del AMBA

Consumo eléctrico; energía. Foto: NA.

El Gobierno anunció la licitación del proyecto AMBA I, una obra de infraestructura energética que demandará una inversión estimada de USD 800 millones de capital privado. El objetivo de Javier Milei es ampliar y reforzar el sistema de transporte eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En la conferencia de prensa de este martes por la mañana, el vocero Adrián Ravier brindó los detalles técnicos y financieros del emprendimiento energético y destacó que se trata del primer proyecto que se pone en marcha dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que abarca un total de 16 obras en todo el territorio nacional. “Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética”, enfatizó Ravier.

El funcionario encabeza una conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Los detalles de la obra que anunció el Gobierno para mejorar el sistema eléctrica

El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV con una extensión de 270 kilómetros, además de la edificación de una estación transformadora en la localidad de Plomer, provincia de Buenos Aires. La traza permitirá inyectar mayor capacidad de transporte a un nodo crítico que abastece a una zona geográfica donde se concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica del país.

Según precisó el funcionario, el proceso licitatorio prevé su adjudicación definitiva durante el primer semestre de 2027. En conjunto, el plan integral de 16 obras busca incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red de interconexión nacional.

El esquema de financiamiento será cubierto íntegramente por capitales privados contando con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, remarcó el vocero.

Energía eléctrica. Foto: NA.

Además, contrapuso la modalidad de licitación privada con la gestión de subsidios y tarifas aplicada durante las últimas décadas. “Durante más de dos décadas el kirchnerismo pretendió instalar la falsa premisa de que los servicios pueden valer menos de lo que cuesta producirlos”, sostuvo el portavoz.

Para finalizar, Ravier ratificó el rumbo adoptado por el Gobierno respecto al ordenamiento del sector energético y la captación de desembolsos privados. “Nuestra administración eligió un camino diferente: rompimos con la lógica del estancamiento y apostamos por un modelo basado en la libertad de mercado, el orden fiscal y los incentivos correctos para atraer la inversión privada”, concluyó.