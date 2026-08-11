comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno salió a respaldar a Sturzenegger tras las idas y vueltas con dos reformas clave: “Es uno de los ministros más importantes”

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó el apoyo de Javier Milei y de todo el Gabinete al ministro de Desregulación y Transformación del Estado. La postura buscó desestimar las fricciones internas surgidas tras el congelamiento de la desregulación en los puertos y las modificaciones en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes.
El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno respaldó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de la marcha atrás de la reforma portuaria y la quita de artículos clave en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante su paso por el Senado. Durante la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier descartó cortocircuitos internos y ratificó que conserva la plena confianza de la administración central.

Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave. En diciembre de 2023 recibimos una Argentina en la que el Estado era una máquina de impedir. Gracias al ministro y al liderazgo del Presidente pudimos aprobar más de 16 mil regulaciones en las que pudimos destrabar en gran parte ese Estado, desmantelar ese Estado, que es una máquina de impedir. A partir de ahí tenemos una economía mucho más libre”, afirmó Ravier en la conferencia de este martes 11 de agosto.

La ratificación del funcionario se produjo tras días de tensiones cruzadas. Por un lado, la suspensión de la desregulación en la actividad portuaria se decidió para desactivar una medida de fuerza gremial que amenazaba con paralizar las exportaciones del país. Por el otro, el articulado impulsado por el Gobierno en la Cámara de Senadores debió resignar los apartados referidos a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de adhesión de los bloques provinciales.

A pesar de este escenario, desde Casa Rosada enmarcaron el rol del Ministerio de Desregulación dentro de la estrategia para reducir los costos operativos del sector privado y profundizar la apertura comercial. “Sturzenegger tiene una tarea importante, tratar de hacer a la Argentina competitiva. Queremos estar insertados en el mundo, ser competitivos. De eso depende la calidad de vida que queremos darles a los argentinos, lo que requiere bajar el costo argentino, que en gran parte se baja con estas desregulaciones. Sturzenegger claramente tiene el respaldo no solo del Presidente, sino de todo el Gobierno”, remarcó Ravier.

Contenido Recomendado

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas: “Mantenemos la neutralidad”

La señal de respaldo de Milei a Sturzenegger en redes sociales

El respaldo en conferencia de prensa se sumó al gesto público realizado por el propio presidente Javier Milei, quien en las últimas horas volvió a convalidar la gestión de su ministro mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado reposteó publicaciones de Sturzenegger acompañadas por sus habituales consignas políticas de gestión (“TMAP - Todo marcha acorde al plan”, “MAGA” y “¡VLLC!”), enviando una señal hacia el interior del Gabinete sobre la continuidad del rumbo trazado.

GobiernoJavier MileiFederico Sturzenegger
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

    Nuevos aviones F-16 para la Argentina: la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

  2. Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos:por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

    Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos: por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

  3. Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina y pidió no mezclarlo con las Malvinas

    Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina y pidió no mezclarlo con las Malvinas

  4. Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

    Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

  5. Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

    Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027: “Faltan votos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar