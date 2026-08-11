El Gobierno salió a respaldar a Sturzenegger tras las idas y vueltas con dos reformas clave: “Es uno de los ministros más importantes”

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

El Gobierno respaldó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de la marcha atrás de la reforma portuaria y la quita de artículos clave en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante su paso por el Senado. Durante la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier descartó cortocircuitos internos y ratificó que conserva la plena confianza de la administración central.

“Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave. En diciembre de 2023 recibimos una Argentina en la que el Estado era una máquina de impedir. Gracias al ministro y al liderazgo del Presidente pudimos aprobar más de 16 mil regulaciones en las que pudimos destrabar en gran parte ese Estado, desmantelar ese Estado, que es una máquina de impedir. A partir de ahí tenemos una economía mucho más libre”, afirmó Ravier en la conferencia de este martes 11 de agosto.

La ratificación del funcionario se produjo tras días de tensiones cruzadas. Por un lado, la suspensión de la desregulación en la actividad portuaria se decidió para desactivar una medida de fuerza gremial que amenazaba con paralizar las exportaciones del país. Por el otro, el articulado impulsado por el Gobierno en la Cámara de Senadores debió resignar los apartados referidos a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de adhesión de los bloques provinciales.

A pesar de este escenario, desde Casa Rosada enmarcaron el rol del Ministerio de Desregulación dentro de la estrategia para reducir los costos operativos del sector privado y profundizar la apertura comercial. “Sturzenegger tiene una tarea importante, tratar de hacer a la Argentina competitiva. Queremos estar insertados en el mundo, ser competitivos. De eso depende la calidad de vida que queremos darles a los argentinos, lo que requiere bajar el costo argentino, que en gran parte se baja con estas desregulaciones. Sturzenegger claramente tiene el respaldo no solo del Presidente, sino de todo el Gobierno”, remarcó Ravier.

La señal de respaldo de Milei a Sturzenegger en redes sociales

El respaldo en conferencia de prensa se sumó al gesto público realizado por el propio presidente Javier Milei, quien en las últimas horas volvió a convalidar la gestión de su ministro mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe de Estado reposteó publicaciones de Sturzenegger acompañadas por sus habituales consignas políticas de gestión (“TMAP - Todo marcha acorde al plan”, “MAGA” y “¡VLLC!”), enviando una señal hacia el interior del Gabinete sobre la continuidad del rumbo trazado.