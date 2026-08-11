comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El búnker antinuclear que construyen empresarios israelíes, estadounidenses y argentinos en Mendoza

En la región de la Cordillera de los Andes de Argentina se continúa preparando un búnker para enfrentar un futuro apocalipsis nuclear.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes.
Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En los últimos años, se construyeron en la provincia de Mendoza un grupo de casas prefabricadas, cúpulas geodésicas y una pista de aterrizaje en el rancho Wamani, alejado de otras poblaciones, en el medio de la nada y con una llegada por tierra casi imposible.

En plena tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia, lo que incluye el desarrollo y modernización del armamento nuclear, el empresario Martín Varsavsky está desarrollando un refugio para sobrevivir ante una eventual guerra entre las potencias.

﻿Según anunció Financial Times, Varsavsky aseguró que “ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla ya están trazadas”, analizando la escalada que enfrenta a Rusia, China, Corea del Norte e Irán y que hace tambalear al mundo entero.

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net
Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

La propiedad Wamani fue comprada en diciembre del 2023 por Varsavsky junto a otros inversores argentinos y estadounidenses, entre ellos están Alec Oxenford, un emprendedor tecnológico que es embajador de Argentina en Washington, y Dan Lubetzky, multimillonario fundador de la empresa de bares Kind. También hay empresarios vinculados a Israel que participaron de las negociaciones.

Contenido Recomendado

Martín Varsavsky, por Coronavirus en España:"¡Niños y deportistas, salidas aisladas como todo el resto de Europa ya!"

Martín Varsavsky, por Coronavirus en España: "¡Niños y deportistas, salidas aisladas como todo el resto de Europa ya!"

Estafa millonaria en Mendoza:un delincuente engañó a una jubilada de 97 años con el famoso “cuento del tío”, pero quedó escrachado en un video

Estafa millonaria en Mendoza: un delincuente engañó a una jubilada de 97 años con el famoso “cuento del tío”, pero quedó escrachado en un video

Es un terreno de 32.000 hectáreas que incluyen varias montañas, con edificios equipados con paneles solares y resistentes a posibles ataques. Además cuenta con una pista de aterrizaje para aviones y se piensa tener ganado propio para así conseguir alimento. El predio se encuentra en una zona remota de San Carlos. También están estudiando crear su propio internet limitado en caso de colapso global.

Argentina, el refugio del mundo

Según un estudio del 2017, Argentina sería el lugar más seguro del mundo ante un posible ataque nuclear de Corea del Norte, ante esto, Varsavsky cree que, “toda Argentina y la región del Cono Sur” podrían sostener “sociedades complejas” en caso de guerra atómica, por su distancia de los objetivos globales, y a la gran producción de alimentos y energía que posee.

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net
Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

Varsavsky no es el único multimillonario que tiene la visión del colapso mundial. Peter Thiel, cofundador de PayPal, compró tierras en Nueva Zelanda, mientras que Mark Zuckerberg, de Meta, tiene un refugio bajo su estancia en Hawái. Además, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, calcula que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley tiene algún tipo de “lugar seguro para apocalipsis”.

Sobre Thiel, quien también compró terrenos en Argentina, Varsavsky dijo que no planearon sus inversiones juntos pero “casualmente llegamos a la misma conclusión de que, de todos los lugares a los que podrías ir en caso de la Tercera Guerra Mundial, Argentina es el mejor”.

Martin Varsavsky, empresario
Martin Varsavsky, empresario

Según varias fuentes, desde el gobierno esperan que la posición geográfica del país respecto a la inestabilidad mundial sea un gran atractivo para un esquema de ciudadanía por inversión que ya se está preparando.

Esta “visa de la tranquilidad” es algo que están viendo con buenos ojos los grandes ricos del mundo para invertir en Argentina y armar refugios autosuficientes y lejos de las potencias bélicas globales ante posibles escenarios de una guerra nuclear que promete destruir a gran parte del planeta.

Martin VarsavskyMendozaAmenaza nuclear
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Vouchers Educativos 2026:el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

    Vouchers Educativos 2026: el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

  2. ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

    ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

  3. ANSES frena los pagos en agosto:quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

    ANSES frena los pagos en agosto: quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

  4. Vouchers Educativos 2026:quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

    Vouchers Educativos 2026: quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

  5. Voucher educativo 2026:quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso

    Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar