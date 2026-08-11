El búnker antinuclear que construyen empresarios israelíes, estadounidenses y argentinos en Mendoza

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

En los últimos años, se construyeron en la provincia de Mendoza un grupo de casas prefabricadas, cúpulas geodésicas y una pista de aterrizaje en el rancho Wamani, alejado de otras poblaciones, en el medio de la nada y con una llegada por tierra casi imposible.

En plena tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia, lo que incluye el desarrollo y modernización del armamento nuclear, el empresario Martín Varsavsky está desarrollando un refugio para sobrevivir ante una eventual guerra entre las potencias.

﻿Según anunció Financial Times, Varsavsky aseguró que “ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla ya están trazadas”, analizando la escalada que enfrenta a Rusia, China, Corea del Norte e Irán y que hace tambalear al mundo entero.

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

La propiedad Wamani fue comprada en diciembre del 2023 por Varsavsky junto a otros inversores argentinos y estadounidenses, entre ellos están Alec Oxenford, un emprendedor tecnológico que es embajador de Argentina en Washington, y Dan Lubetzky, multimillonario fundador de la empresa de bares Kind. También hay empresarios vinculados a Israel que participaron de las negociaciones.

Es un terreno de 32.000 hectáreas que incluyen varias montañas, con edificios equipados con paneles solares y resistentes a posibles ataques. Además cuenta con una pista de aterrizaje para aviones y se piensa tener ganado propio para así conseguir alimento. El predio se encuentra en una zona remota de San Carlos. También están estudiando crear su propio internet limitado en caso de colapso global.

Argentina, el refugio del mundo

Según un estudio del 2017, Argentina sería el lugar más seguro del mundo ante un posible ataque nuclear de Corea del Norte, ante esto, Varsavsky cree que, “toda Argentina y la región del Cono Sur” podrían sostener “sociedades complejas” en caso de guerra atómica, por su distancia de los objetivos globales, y a la gran producción de alimentos y energía que posee.

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

Wamani, en mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes. Foto: Wamani.net

Varsavsky no es el único multimillonario que tiene la visión del colapso mundial. Peter Thiel, cofundador de PayPal, compró tierras en Nueva Zelanda, mientras que Mark Zuckerberg, de Meta, tiene un refugio bajo su estancia en Hawái. Además, el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, calcula que la mitad de los multimillonarios de Silicon Valley tiene algún tipo de “lugar seguro para apocalipsis”.

Sobre Thiel, quien también compró terrenos en Argentina, Varsavsky dijo que no planearon sus inversiones juntos pero “casualmente llegamos a la misma conclusión de que, de todos los lugares a los que podrías ir en caso de la Tercera Guerra Mundial, Argentina es el mejor”.

Martin Varsavsky, empresario

Según varias fuentes, desde el gobierno esperan que la posición geográfica del país respecto a la inestabilidad mundial sea un gran atractivo para un esquema de ciudadanía por inversión que ya se está preparando.

Esta “visa de la tranquilidad” es algo que están viendo con buenos ojos los grandes ricos del mundo para invertir en Argentina y armar refugios autosuficientes y lejos de las potencias bélicas globales ante posibles escenarios de una guerra nuclear que promete destruir a gran parte del planeta.