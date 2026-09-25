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Leo: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 25 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Leo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 25 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Salud y energía de Leo este día 25 de septiembre de 2026

La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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