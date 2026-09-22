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Horóscopo diario: las revelaciones para Leo este 22 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Leo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 22 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás poco motivado. Arremeterás contra aquello que se te interponga más por costumbre que por convicción. Promesas no cumplidas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Sueles apoderarte de tu pareja en cuerpo y alma, pones el mundo a sus pies, pero no obtienes lo mismo a cambio.

Salud y energía de Leo este día 22 de septiembre de 2026

Tómate tu tiempo para explorar el territorio, no actúes a ciegas, ya que es probable que te pierdas antes de comenzar a caminar.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

No quemes etapas si tienes entre manos un negocio importante. Mejor pecar de obsesivo que dejar detalles librados al azar.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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