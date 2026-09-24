Dólar y elecciones: la advertencia de la ex número dos del FMI al Gobierno que enciende una señal de alerta para 2027

La ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath lanzó una dura advertencia al Gobierno antes de las elecciones. Foto: Archivo NA

Gita Gopinath, ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que la política cambiaria argentina necesita un cambio antes de las elecciones presidenciales de 2027.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei debería permitir una mayor depreciación del peso y acelerar la acumulación de reservas con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía ante posibles turbulencias financieras.

Las declaraciones de la actual profesora de la Universidad de Harvard se enmarcan en una entrevista con el economista estadounidense Tyler Cowen, durante la cual afirmó con contundencia: “Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente”.

Dólar y reservas: la advertencia de Gopinath de cara a las elecciones de 2027

Gopinath advirtió que la Argentina deberá acelerar la acumulación de reservas internacionales para reducir su exposición a posibles tensiones cambiarias antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

La ex número dos del FMI lanzó una dura advertencia al Gobierno antes de las elecciones . Foto: Archivo NA

Aunque consideró que el objetivo final debería ser avanzar hacia un régimen de flotación cambiaria, la exfuncionaria del FMI señaló que el país necesita fortalecer primero su posición externa.

“Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante. Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden experimentar un desorden en el mercado cambiario”, explicó.

Gopinath remarcó que los antecedentes económicos y monetarios del país obligan a adoptar mayores precauciones. En ese sentido, consideró que el Banco Central debería incrementar las compras de dólares a un ritmo superior al actual, especialmente ante la proximidad del próximo proceso electoral.

“Dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente, todo ello sin perder de vista las elecciones que se celebrarán el próximo año”, sostuvo.

Sus recomendaciones pueden resumirse en tres puntos centrales:

Tipo de cambio: permitir una mayor depreciación del peso.

Reservas: acelerar la compra de divisas para reforzar la posición del Banco Central.

Elecciones de 2027: disminuir la vulnerabilidad cambiaria ante un eventual escenario de incertidumbre política.

El reconocimiento a Milei y las dudas sobre el futuro de las reformas

Gopinath también valoró el compromiso de Javier Milei con el equilibrio de las cuentas públicas. La economista recordó que mantuvo conversaciones con el mandatario durante su etapa en el FMI y aseguró que el Presidente sostiene una posición firme en materia fiscal.

“Está absolutamente comprometido. Recuerdo haber conversado con él cuando yo estaba en el FMI. Es un aspecto en el que no cederá en absoluto”, afirmó.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

Sin embargo, planteó dudas sobre el respaldo que podría recibir el programa económico por parte del resto de la dirigencia política. Según explicó, el interrogante no pasa solamente por la postura de Milei, sino por la posibilidad de que la disciplina fiscal y las reformas alcancen un consenso más amplio.

“Cabe preguntarse si el resto de la clase política se ha sumado a esta postura. Existen dudas al respecto”, señaló.

La economista indicó que las elecciones nacionales de octubre de 2027 podrían llevar a los inversores a adoptar una posición más cautelosa. El principal interrogante será si las reformas continuarán después de los comicios o si la Argentina volverá a abandonar el rumbo económico iniciado por el actual Gobierno.

“Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina”, expresó.

La preocupación por la morosidad y el sistema financiero

Otro de los temas abordados por Gopinath fue el incremento de los préstamos en mora. La economista alertó sobre el deterioro en la capacidad de pago de algunos deudores y recomendó implementar medidas rápidas para evitar que el problema se extienda dentro del sistema financiero.

“Los préstamos en mora han aumentado. Lo que Milei debería hacer es implementar rápidamente un proceso de resolución para estos préstamos”, indicó.

La exfuncionaria del FMI consideró que las soluciones deberían surgir mediante mecanismos de mercado y no a través de rescates estatales a las entidades financieras. De esta manera, sostuvo que el Gobierno podría contener el aumento de la morosidad sin comprometer recursos públicos ni alterar el objetivo de equilibrio fiscal.