Senado: el oficialismo consiguió quórum y avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría

El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Senadores sesiona este jueves desde las 12 del mediodía con un temario que tiene como principales proyectos a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la modificación de la Ley de Zona Fría. El oficialismo consiguió quórum con 37 legisladores y buscará avanzar con la aprobación de ambas iniciativas.

La Libertad Avanza debió aceptar cambios de último momento en el proyecto del BCRA para habilitar el debate en la Cámara Alta. La modificación más relevante está vinculada con el mecanismo para remover a las autoridades de la entidad monetaria: el texto que había sido aprobado en Diputados establecía una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, mientras que el nuevo acuerdo contempla una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, que conservará la potestad de designar y remover a los directores.

El oficialismo también buscará avanzar con el vaciamiento de la Ley de Zona Fría, una iniciativa que forma parte de las negociaciones que el Gobierno mantiene con gobernadores y bloques provinciales.

¿Cuáles son las modificaciones claves en el BCRA?

Las principales modificaciones de la reforma del BCRA apuntan a darle a la entidad un mandato centrado en la preservación del valor de la moneda y a modificar distintos aspectos vinculados con sus autoridades.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el mecanismo de designación y remoción de los integrantes del directorio. El proyecto aprobado originalmente en Diputados establecía que las autoridades podían ser removidas con una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Para conseguir el acompañamiento necesario en el Senado, La Libertad Avanza y sus aliados acordaron modificar ese punto.

Ahora, la remoción podrá concretarse con una mayoría absoluta de los miembros del Senado, es decir, 37 votos, sin necesidad de alcanzar los dos tercios de ambas Cámaras. El Senado conservará además la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del Banco Central.

Además, la iniciativa establece que el BCRA tenga como función principal preservar el valor de la moneda, en lugar de mantener el mandato múltiple contemplado por la actual Carta Orgánica, que también incluye objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social.

Si el Senado introduce modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para su tratamiento definitivo.

¿Cómo vienen los votos para la reforma de la Ley de Zona Fría?

La reforma de la Ley de Zona Fría presenta incertidumbre respecto a los votos que pueda llegar a tener. Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad votaría en contra. Además, meses atrás, los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri habían afirmado que no acompañarían la moción por orden del gobernador Alfredo Cornejo. Rechazó también la propuesta la cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo.

El oficialismo, sin embargo, consiguió reunir los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y buscará trasladar ese respaldo al momento de las votaciones. La sesión es presidida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Nueva York para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Casa Rosada continuó trabajando en el consenso con los gobernadores del norte, quienes podrían ordenar a sus senadores acompañar la iniciativa ante la posibilidad de avanzar posteriormente con un régimen de tarifa subsidiada de energía para las zonas cálidas o muy cálidas. Las reuniones fueron tanto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Ese entendimiento también está relacionado con las negociaciones por la reforma electoral, uno de los temas que el Gobierno busca discutir con los gobernadores de las provincias del norte.

El recinto debate Inocencia Fiscal II y Ley de Biocombustibles. Foto: Noticias Argentinas

¿De qué trata la modificación a la Ley de Zona Fría?

El proyecto de ley de Zona Fría deroga los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley N° 27.637, de modo que modifica de manera sustancial el régimen establecido durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021.

La iniciativa también modifica el esquema del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, contemplado en la normativa presupuestaria, y apunta a reducir el alcance del régimen de tarifas diferenciadas.

Aquella tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargas, que comprenden parte de la provincia de Buenos Aires -incluida la Costa Atlántica y 77 municipios del interior-, el centro y sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y gran parte de San Luis y Mendoza, con la excepción del departamento de Malargüe, que se rige por la Ley 25.565 de 2002.

Con el debate ya iniciado en el recinto, el oficialismo buscará convertir en ley ambas iniciativas mientras continúa la negociación con los bloques aliados y los representantes de las provincias.