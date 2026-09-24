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Fuertes imágenes: el video del volcán Kīlauea que volvió a expulsar lava en Hawái

El volcán Kīlauea retomó su intensa actividad con nuevas fuentes y desbordamientos de lava durante la noche. Las imágenes clave.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El volcán Kīlauea entra en erupción.
El volcán Kīlauea entra en erupción. Foto: Captura de video.
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El volcán Kīlauea, uno de los más activos del mundo, volvió a mostrar una intensa actividad en su cumbre, con fuentes y desbordamientos de lava dentro del cráter Halemaʻumaʻu, en Hawái. Las imágenes registradas durante la noche desde el borde sur de la caldera muestran lava de color naranja intenso salpicando desde los respiraderos y avanzando por el fondo del cráter y los episodios estuvieron acompañados por grandes penachos sobre las zonas incandescentes y fuertes golpes que quedaron registrados en las grabaciones.

El Kīlauea volvió a expulsar lava desde sus respiraderos

De acuerdo con el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO), dependiente del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los nuevos desbordamientos comenzaron durante la noche del 22 de septiembre y continuaron hasta el día siguiente.

El volcán Kīlauea y su intensa actividad en su cumbre. Video: Viory.

Cada episodio tuvo una duración aproximada de 30 minutos y generó coladas que recorrieron varios cientos de metros desde el respiradero. Los científicos indicaron que los desbordamientos estuvieron impulsados por fuentes de lava vigorosas.

Los respiraderos norte, sur y oeste permanecieron brillando y emitiendo llamas, mientras que en los sectores norte y sur también se registraron ráfagas intermitentes de salpicaduras.

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La actividad fue especialmente visible durante la noche, cuando el resplandor de la lava permitió observar con claridad los cambios dentro del cráter.

Qué dijeron los científicos sobre la actividad del volcán

Durante la jornada previa se detectaron nueve pequeños terremotos alrededor de la cumbre del Kīlauea. Sin embargo, el observatorio explicó que estos movimientos no constituyeron un enjambre sísmico, ya que no se concentraron de manera significativa ni en el tiempo ni en el espacio.

Además, los especialistas no identificaron actividad sísmica ni deformaciones anómalas fuera de la región de la cumbre.

Tampoco se detectaron cambios importantes a lo largo de la Zona de Rift Oriental ni de la Zona de Rift Suroccidental, dos sectores clave para el seguimiento de la actividad volcánica del Kīlauea.

El Servicio Geológico de Estados Unidos redujo el nivel de alerta

En su última actualización, el USGS redujo el nivel de alerta volcánica de WATCH a ADVISORY, mientras que el código de color utilizado para la aviación pasó de naranja a amarillo.

La modificación refleja una disminución de las condiciones que habían motivado el nivel de alerta anterior, aunque la actividad eruptiva dentro de Halemaʻumaʻu continúa siendo monitoreada de cerca.

El volcán Kīlauea entra en erupción. Foto: Captura de video.

Los científicos advirtieron que todavía no es posible determinar si esta nueva actividad desembocará en otro episodio de fuentes de lava de gran altura.

El Kīlauea permanece en una fase de erupciones episódicas dentro de Halemaʻumaʻu desde el 23 de diciembre de 2024. Desde entonces, distintos episodios de fuentes de lava se alternaron con períodos de pausa, en un comportamiento que mantiene bajo observación permanente a uno de los volcanes más activos de Hawái.

VolcánHawaiiErupciónFenómeno natural
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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