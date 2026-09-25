Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

El emprendimiento se proyecta en la Península de Magallanes, frente al Parque Nacional Los Glaciares y uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia. Foto: Wikipedia

Una inversión extranjera comienza a tomar forma en uno de los entornos turísticos más valiosos de la Patagonia. El Gobierno de Santa Cruz autorizó de manera excepcional la venta de un inmueble ubicado en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, para permitir el avance de un proyecto orientado al turismo de alta gama.

La operación fue formalizada mediante el Decreto Provincial 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de ese mes en el Boletín Oficial santacruceño. La norma permite que Lacustre del Sud S.A., actual propietaria del terreno, lo venda a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida en la Argentina y controlada por capitales de Emiratos Árabes Unidos.

Una excepción específica para concretar la compraventa

El inmueble está identificado como Fracción G, Matrícula 186, del Departamento Lago Argentino. Al encontrarse dentro de una zona alcanzada por restricciones provinciales, su transferencia necesitaba una autorización especial. Por ese motivo, el decreto exceptuó la operación de disposiciones establecidas en el Decreto 0994/17.

La autorización fue concedida “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”. El texto también aclara que la decisión se aplica exclusivamente a esta compraventa y que no podrá invocarse automáticamente como antecedente para otras solicitudes relacionadas con tierras ubicadas dentro de áreas protegidas o sometidas a regímenes de conservación.

Este punto resulta central para interpretar la medida. El Estado provincial no vendió directamente el terreno, sino que habilitó una operación entre sociedades privadas que estaba alcanzada por una restricción. Tampoco se difundieron hasta ahora el precio de la compraventa ni la superficie exacta que sería intervenida por las construcciones.

Qué contempla el proyecto turístico

La transferencia está relacionada con el denominado Master Plan Ecocentro, un desarrollo que proyecta alrededor de 20 cabañas o unidades de alojamiento destinadas principalmente a visitantes de alto poder adquisitivo. Los antecedentes del emprendimiento lo presentan como una propuesta vinculada con actividades, experiencias y vida en la montaña.

Debido a su ubicación frente al glaciar Perito Moreno y al Parque Nacional Los Glaciares, el proyecto se emplazaría en un entorno de enorme valor paisajístico. La iniciativa obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental luego de ser categorizada en 2024 como de impacto ambiental medio, aunque esa aprobación no representa un permiso irrestricto para comenzar inmediatamente todas las obras.

La construcción, puesta en funcionamiento y operación deberán ajustarse a la legislación ambiental y territorial vigente. También tendrán que respetar los planes de manejo, las restricciones de conservación y las medidas de mitigación que establezcan el Consejo Agrario Provincial y los restantes organismos de control.

Entre las cuestiones que todavía requieren precisiones públicas aparecen la superficie de bosque que podría verse modificada, la demanda de agua y energía, el tratamiento de efluentes, la gestión de residuos y el acceso al complejo. Esos aspectos resultan especialmente relevantes debido a la sensibilidad ambiental de la Península de Magallanes.

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: © Greenpeace / Daniel Beltrá

El grupo empresario detrás de la inversión

ASB Hospitality Calafate SAU fue constituida en la Argentina en julio de 2026. Su único accionista es ASB Hospitality LLC, una compañía registrada en Dubái y vinculada con Albwardy Investment, un conglomerado privado de Emiratos Árabes Unidos.

El grupo desarrolla actividades en hotelería, comercio minorista, alimentación, construcción y logística, entre otros sectores. Su división hotelera participa en propiedades ubicadas en distintos continentes y mantiene vínculos con marcas internacionales del sector. Dentro de su cartera argentina aparecen establecimientos como el Four Seasons Hotel Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú.

La llegada a El Calafate ampliaría su presencia en el turismo argentino y le permitiría incorporarse a uno de los circuitos internacionales más reconocidos de la Patagonia. Sin embargo, todavía no se difundió un cronograma definitivo de construcción ni una fecha estimada para la apertura del complejo.

La inversión millonaria que aún no fue confirmada

La autorización se conoció después de que fuentes provinciales anticiparan una inversión turística superior a los USD 90 millones, con una expectativa de creación de alrededor de 300 puestos de trabajo. La coincidencia temporal generó especulaciones sobre una posible relación entre ambos anuncios.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que permita asegurar que el desarrollo de ASB Hospitality Calafate SAU sea exactamente el proyecto asociado con ese desembolso. Tampoco se publicaron documentos que identifiquen el monto concreto destinado al Master Plan Ecocentro o la cantidad definitiva de empleos que generaría.

Lo que sí quedó formalmente autorizado es la transferencia del inmueble. El siguiente paso dependerá del cumplimiento de las condiciones ambientales, urbanísticas y de conservación aplicables a la zona. De esa manera, la operación abrió el camino para el desembarco del capital emiratí, pero la ejecución del complejo todavía deberá atravesar nuevas instancias administrativas y técnicas.