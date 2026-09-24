Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

Argentina LNG contempla una red de ductos, plantas de tratamiento y unidades flotantes para procesar y exportar el gas producido en Vaca Muerta. Foto: REUTERS

El megaproyecto destinado a convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado sumó una pieza importante para completar su estructura financiera. YPF recibió una propuesta de largo plazo por hasta USD 6.000 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos, orientada a respaldar la compra de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de infraestructura y producción de Argentina LNG.

La oferta fue presentada mediante una carta de condiciones no vinculante. Esto significa que el dinero todavía no fue aprobado ni está disponible para ser desembolsado. La operación deberá superar la evaluación final del directorio del organismo estadounidense y el monto efectivo dependerá de cuánto equipamiento, ingeniería y servicios de origen norteamericano incorporen los contratos.

McDermott construirá una planta clave en Río Negro

Una de las compañías mejor posicionadas dentro del esquema es McDermott, firma internacional especializada en ingeniería y construcción de infraestructura energética. La empresa fue seleccionada para desarrollar una planta de tratamiento de gas y fraccionamiento de líquidos en Río Negro, una instalación central dentro de la cadena productiva de Argentina LNG.

La planta recibirá el gas proveniente de Vaca Muerta antes de que llegue a las unidades flotantes de licuefacción. Allí será acondicionado y se separarán líquidos asociados, como etano, propano, butano y gasolinas. El contrato comprende la ingeniería, la provisión de equipos, la construcción y la puesta en marcha. Fuentes vinculadas al proyecto calculan que la obra podría superar los USD 8.000 millones.

Argentina LNG contempla una red de ductos, plantas de tratamiento y unidades flotantes para procesar y exportar el gas producido en Vaca Muerta. Foto: NA

Pumpco participará en los ductos hasta la costa

La segunda contratista estadounidense destacada es Pumpco Inc., perteneciente al grupo MasTec. La empresa integra, junto con la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos, el consorcio elegido para construir el sistema de ductos que conectará la producción neuquina con la costa rionegrina.

El contrato supera los USD 1.000 millones y está sujeto a la decisión final de inversión. El sistema tendrá unos 527 kilómetros de extensión desde Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta Sierra Grande, en Río Negro. El diseño incluye un gasoducto de 48 pulgadas y otro conducto paralelo destinado al transporte de líquidos.

Para qué serviría el crédito estadounidense

El Exim Bank es una agencia de crédito a la exportación y no un banco comercial tradicional. Su función es favorecer la venta internacional de productos y servicios estadounidenses mediante préstamos, garantías y seguros. Por esa razón, la propuesta para Argentina LNG está condicionada a la participación de proveedores de ese país.

Los USD 6.000 millones funcionan como un techo y no como un desembolso automático para YPF. Para que el financiamiento avance, los contratos deberán cumplir las reglas de contenido estadounidense y obtener la autorización definitiva del organismo. Además, los socios del proyecto tendrán que adoptar la decisión final de inversión, prevista para el último bimestre de 2026.

Un proyecto de USD 51.000 millones

Argentina LNG es desarrollado por YPF, la italiana Eni y XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC. Su objetivo es integrar la producción de gas en Neuquén, el transporte dedicado, el procesamiento en Río Negro y la exportación mediante unidades flotantes de licuefacción ubicadas frente al Golfo San Matías.

La inversión estimada durante toda la vida del proyecto asciende a USD 51.000 millones. Hasta 2031, cuando se prevé la entrada en funcionamiento de las primeras unidades flotantes, YPF calcula desembolsos cercanos a los USD 29.000 millones. La fase inicial tendría capacidad para producir 12 millones de toneladas anuales de GNL.

La estructuración financiera está siendo trabajada con Santander y JP Morgan. El esquema deberá combinar aportes de los socios, deuda internacional, garantías y contratos de largo plazo que permitan respaldar la devolución de los préstamos. La propuesta del Exim representa una parte importante de ese paquete, pero no cubre por sí sola las necesidades totales.

El próximo paso para Argentina LNG

Antes de comenzar las obras principales, YPF, Eni y XRG deberán confirmar la decisión final de inversión. Esa instancia supone validar costos, financiamiento, contratos, mercados y condiciones comerciales. Los acuerdos con McDermott y el consorcio integrado por Pumpco quedan condicionados a ese paso.

Si el financiamiento recibe la aprobación final y los socios confirman la inversión, el proyecto podrá avanzar con la construcción de la infraestructura destinada a transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable. Hasta entonces, los USD 6.000 millones deben considerarse una propuesta financiera relevante, aunque todavía sujeta a condiciones técnicas, comerciales y administrativas.