ANSES paga este viernes 25 de septiembre: quiénes cobran según el DNI y qué prestación reciben

ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con las últimas fechas de su cronograma mensual. Este viernes 25 de septiembre de 2026, dos grupos tendrán acreditados sus haberes: los jubilados y pensionados que perciben más que el haber mínimo y los titulares de la Prestación por Desempleo.

En ambos casos, la fecha fue establecida de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por ese motivo, antes de acercarse a una sucursal bancaria o realizar una extracción, es importante comprobar si el número final del documento coincide con los habilitados para esta jornada.

El pago del viernes no representa el cierre definitivo del calendario para todos los beneficiarios. Algunos titulares deberán esperar hasta el lunes 28 de septiembre, mientras que determinadas asignaciones mantienen períodos de cobro más extensos.

Quiénes cobran ANSES este viernes 25 de septiembre

De acuerdo con el cronograma informado para septiembre, este viernes 25 cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo y tienen DNI terminados en 6 o 7.

También recibirán el depósito los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 6 y 7. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, por lo que no resulta necesario efectuar un trámite adicional para recibir el dinero.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Por lo tanto, los grupos incluidos en la jornada son:

Jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo, con DNI terminados en 6 y 7.

Titulares de la Prestación por Desempleo, con DNI terminados en 6 y 7.

Las personas alcanzadas pueden consultar el depósito mediante el home banking, la aplicación de su entidad financiera o la plataforma oficial de Mi ANSES.

Jubilados que cobran más que la mínima: cómo sigue el calendario

El cronograma destinado a los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo comenzó el martes 22 de septiembre. Las primeras acreditaciones correspondieron a los DNI terminados en 0 y 1, mientras que durante las jornadas siguientes avanzaron los pagos para el resto de las terminaciones.

El esquema quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Esto significa que el pago del viernes no será el último de septiembre para este grupo. Los jubilados y pensionados con documentos finalizados en 8 o 9 tendrán que esperar hasta el lunes 28 para recibir sus haberes.

Prestación por Desempleo: qué documentos reciben el pago

La Prestación por Desempleo también se liquida mediante un esquema organizado por terminación de DNI. Este viernes llegará el turno de los titulares cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Durante la semana, el organismo inició los depósitos para los DNI 0 y 1 el martes 22. Luego continuó con las terminaciones 2 y 3 el miércoles, y con los documentos finalizados en 4 y 5 el jueves.

ANSES jubilados Foto: ANSES

La prestación está destinada a trabajadores que quedaron desempleados y cumplen con los requisitos correspondientes. El monto y la cantidad de cuotas pueden variar de acuerdo con los aportes efectuados y la situación laboral de cada persona.

Quienes tengan dudas sobre su liquidación deben consultar su información individual en Mi ANSES, ya que el importe depositado no necesariamente es igual para todos los beneficiarios.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre de 2026

Durante septiembre, los haberes previsionales tuvieron una actualización del 2,11%. Como consecuencia del incremento, la jubilación mínima se ubicó en $428.633,20.

A ese importe se suma, para quienes corresponda, un bono extraordinario de hasta $70.000. De esta manera, los titulares que perciben el haber mínimo y acceden al refuerzo completo pueden alcanzar un ingreso total de $498.633,20.

Sin embargo, los jubilados que cobran este viernes pertenecen al grupo de haberes superiores a la mínima. Por ese motivo, no todos reciben el bono completo de $70.000. En los casos alcanzados por un complemento, su valor puede ser menor y dependerá del ingreso previsional individual.

Qué otras prestaciones tienen pagos habilitados

Además de los grupos que cobran específicamente este viernes, las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas mantienen un período de pago abierto para todas las terminaciones de DNI.

Según el calendario mensual, estas acreditaciones permanecerán disponibles hasta el 9 de octubre de 2026. Esto implica que sus titulares no deben guiarse únicamente por las terminaciones 6 y 7 anunciadas para la jornada del viernes.

En cambio, los calendarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo ya completaron durante esta semana las terminaciones pendientes de septiembre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para conocer la fecha exacta, el monto y la cuenta en la que se realizará el depósito, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde la página oficial o mediante la aplicación para celulares.

El acceso requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe buscar la opción relacionada con “Cobros” o “Consultar fecha y lugar de cobro”.

El sistema permite revisar la prestación activa, el recibo correspondiente y los datos bancarios registrados. Esta consulta es especialmente importante si el depósito no aparece reflejado durante las primeras horas del viernes, ya que el horario de acreditación puede variar según la entidad financiera.