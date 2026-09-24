El riesgo país subió a los 571 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

El riesgo país subió a los 571 puntos y el dólar oficial cerró a $1540. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El riesgo país sigue en el sendero alcista, y esta tarde se ubica en los 571 puntos, mismo nivel registrado a finales de 2025. El indicador que elabora el JP Morgan ganó cuatro unidades respecto al miércoles, el equivalente a un alza de 0,7%. Por su parte, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1540 en las pantallas del Banco Nación.

De esta manera, vuelve a posicionarse en el mismo nivel que había registrado hacia finales del último año: en lo que va de septiembre, el riesgo país sube más de 11% y se aproxima a borrar la caída que había registrado en lo que va del año.

Los títulos públicos bajan hasta 0,7% (AE38D), lo que explica parte de la suba del riesgo país, sumado a un contexto internacional más adverso.

El riesgo país subió a los 571 puntos y el dólar oficial cerró a $1540. Foto: REUTERS

“Jornada de marcada aversión al riesgo global, donde la suba de tasas en Estados Unidos presionó a las tecnológicas en Wall Street y castigó a los activos emergentes”, precisó IOL Inversiones en su reporte matutino.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promedian pérdidas de hasta 3,6% (Telecom), mientras que solamente avanzan los papeles de Globant (0,3%), Central Puerto (0,6%) y Tenaris (0,7%).

En el plano local, el Merval retrocede 0,7% hasta los 2.948.165 puntos; medido en dólares cotiza a US$1.828 (-0,7%).

La Bolsa porteña registra pérdidas en promedio, mientras que Central Puerto (1,1%) es la acción que más avanza en la jornada.

Cómo cerró el dólar hoy

Por su parte, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1540 en las pantallas del Banco Nación. Así, la cotización marcaba un nuevo máximo histórico.

En el mercado cambiario, el tipo de cambio minorista también marcaba un récord: la divisa estadounidense se vendía a $1540, mientras que el dólar blue, en tanto, alcanzaba los $1560.

Lo contrario pasó con las cotizaciones financieras, que retrocedían: el dólar MEP se negociaba a $1540,30; mientras que el contado con liquidación cedía 0,4% y alcanzaba los $1606,75.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.