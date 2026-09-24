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Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central: “Comienza el fin de la inflación”

El presidente citó un tuit de la senadora Patricia Bullrich, quien había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

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Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central.
Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei reaccionó al anuncio de la senadora Patricia Bullrich sobre la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y afirmó que “comienza el fin de la inflación”.

Bullrich había comunicado en X la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para “cuidar el valor de nuestra moneda” y “el esfuerzo de cada argentino”.

“La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino”, sostuvo la senadora.

Además, Bullrich contrapuso la reforma con el uso de la emisión monetaria para financiar campañas electorales y planteó como objetivo “construir un país sin inflación, donde los sueldos rindan y los ahorros no pierdan valor”.

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Milei replicó el mensaje de la legisladora y resumió su posición con la frase “Comienza el fin de la inflación”, acompañada por su habitual expresión “VLLC!”.

¿Cuáles son las modificaciones claves en el BCRA?

Las principales modificaciones de la reforma del BCRA apuntan a darle a la entidad un mandato centrado en la preservación del valor de la moneda y a modificar distintos aspectos vinculados con sus autoridades.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue el mecanismo de designación y remoción de los integrantes del directorio. El proyecto aprobado originalmente en Diputados establecía que las autoridades podían ser removidas con una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Para conseguir el acompañamiento necesario en el Senado, La Libertad Avanza y sus aliados acordaron modificar ese punto.

Ahora, la remoción podrá concretarse con una mayoría absoluta de los miembros del Senado, es decir, 37 votos, sin necesidad de alcanzar los dos tercios de ambas Cámaras. El Senado conservará además la potestad exclusiva de designar y remover a los directores del Banco Central.

Sesión en la Cámara de Senadores
El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

Además, la iniciativa establece que el BCRA tenga como función principal preservar el valor de la moneda, en lugar de mantener el mandato múltiple contemplado por la actual Carta Orgánica, que también incluye objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social.

Si el Senado introduce modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para su tratamiento definitivo.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.

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