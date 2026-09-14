Horóscopo diario: las revelaciones para Piscis este 14 de septiembre de 2026

Piscis, signo de Agua regido por Neptuno, recibe hoy 14 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Si deseas tener nuevos amigos deberías ser sincero y ofrecerles tu ayuda y tu tiempo. Para recibir debes aprender a dar primero. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

No dejes que dudas y preocupaciones en la pareja te depriman. Si te alejas del verdadero problema, no podrás resolverlo.

Salud y energía de Piscis este día 14 de septiembre de 2026

La tolerancia y la paciencia serán las claves para enfrentar este día. Pasarás momentos ingratos, pero te enseñarán algo.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

Vas a tener días positivos en lo que a trabajo se refiere. Tu buena predisposición hará que te den nuevas responsabilidades.

¿Cuáles son las fechas de Piscis? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis? Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Piscis? Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis? El número de la suerte de Piscis es el 7.