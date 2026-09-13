Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana: quiénes pueden acceder al nuevo beneficio de septiembre

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana.

Durante septiembre de 2026, Cuenta DNI incorporó una promoción destinada a aliviar parte de los gastos relacionados con el cuidado de las mascotas. Los usuarios pueden acceder a un 30% de ahorro todos los sábados en veterinarias y pet shops adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por persona y por jornada.

El beneficio es válido únicamente para compras minoristas destinadas al consumo familiar. Antes de pagar, es fundamental comprobar que el establecimiento participe de la promoción y utilizar alguna de las modalidades expresamente habilitadas por Banco Provincia.

Cuenta DNI: cuánto hay que gastar para recibir los $8.000

Para alcanzar el reintegro máximo de $8.000 con una bonificación del 30%, el usuario debe realizar compras por aproximadamente $26.667 durante el sábado.

Estos son algunos ejemplos:

Una compra de $10.000 genera una devolución de $3.000 .

Un gasto de $20.000 permite recuperar $6.000 .

Una operación de aproximadamente $26.667 alcanza el tope de $8.000 .

Si la compra supera ese monto, la devolución no excederá los $8.000 establecidos.

La devolución no se aplica necesariamente en el mismo momento del pago. Según las condiciones publicadas, puede aparecer en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

Descuentos y promociones en pet shops. Foto: Unsplash

Qué se puede comprar con el descuento para mascotas

La promoción comprende consumos efectuados en veterinarias y pet shops participantes. Según la oferta de cada establecimiento, puede aprovecharse para adquirir diferentes artículos vinculados con la alimentación, la higiene, la salud y el bienestar de las mascotas.

Entre las compras y servicios que podrían quedar alcanzados aparecen:

Alimentos balanceados.

Bolsas de alimento de gran tamaño.

Pipetas y antiparasitarios.

Productos veterinarios habilitados.

Camas, cuchas y mantas.

Correas, collares y pretales.

Piedras sanitarias.

Rascadores para gatos.

Juguetes, snacks y artículos de higiene.

Consultas y vacunación.

Baños y servicios de peluquería.

La inclusión concreta depende del comercio y de cómo se encuentre registrada la operación. Por eso, antes de realizar una consulta, comprar un medicamento o contratar un servicio, conviene preguntar si el pago participa de la promoción de Cuenta DNI.

Cómo pagar para obtener el 30% de reintegro

No alcanza con tener instalada la aplicación. Para recibir la devolución, el pago debe efectuarse con dinero disponible en la cuenta y mediante alguna de las funciones admitidas.

Las modalidades habilitadas son:

Pagar QR , con débito directo en cuenta.

Link de pago enviado por el comercio.

Clave DNI en terminales Posnet habilitadas.

Pago mediante Cuenta DNI Comercios.

No participan las operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni las transferencias efectuadas desde la aplicación. Tampoco debe suponerse que cualquier comercio que acepte pagos digitales pertenece automáticamente al programa.

Cuenta DNI devuelve $8.000 todos los fines de semana. Foto: Banco Provincia

Cómo encontrar veterinarias y pet shops adheridos

Cuenta DNI cuenta con un buscador oficial que permite consultar los establecimientos participantes. La herramienta puede filtrarse por nombre, dirección, localidad o rubro, facilitando la búsqueda de una veterinaria o tienda cercana.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al buscador oficial de veterinarias y pet shops Seleccionar la localidad correspondiente. Buscar el comercio por nombre o dirección. Verificar que figure dentro de los establecimientos adheridos. Consultar qué modalidad de pago acepta. Realizar la compra durante un sábado de septiembre. Conservar el comprobante hasta recibir el reintegro.

Los errores que pueden dejarte sin el descuento

Uno de los errores más frecuentes es pagar mediante una tarjeta vinculada, creyendo que basta con iniciar la operación desde la billetera. La promoción exige utilizar dinero depositado en la cuenta mediante las funciones habilitadas.

También puede perderse el beneficio si el comercio no está adherido, si la compra se realiza fuera de los sábados de septiembre o si el usuario registra atrasos en sus obligaciones con el banco. La promoción no puede acumularse con otros descuentos vigentes.

Para evitar inconvenientes, lo recomendable es revisar previamente el listado oficial, confirmar las condiciones con el establecimiento y observar después los movimientos de la cuenta. Con una compra planificada, el beneficio permite recuperar hasta $8.000 y reducir uno de los gastos habituales de quienes tienen mascotas.