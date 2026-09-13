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Cómo son los nuevos cazas F-16 que llegan a la Argentina: tienen capacidad supersónica y superan los 2.000 km/h

El Ejército recibirá seis nuevos cazas F-16 de Dinamarca, con cuatro unidades monoplaza y dos biplaza que se sumarán a los seis aviones ya incorporados.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La llegada de nuevos aviones caza F-16 a la Argentina.
La llegada de nuevos aviones caza F-16 a la Argentina. Foto: Unsplash.
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La Argentina recibirá seis nuevos cazas F-16 como parte del acuerdo firmado con Dinamarca para renovar y recuperar las capacidades de combate de la Fuerza Aérea. La nueva tanda estará integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que llegarán al Área de Material Río Cuarto.

Las aeronaves se incorporarán a los seis F-16 que ya arribaron al país y que actualmente forman parte del proceso de incorporación y adaptación al nuevo sistema de armas. De esta manera, la Argentina alcanzará las 12 unidades recibidas dentro del cronograma establecido con Dinamarca.

Aviones caza F-16. Foto: Unsplash.

Cuándo llegarán los nuevos F-16 a la Argentina

El arribo de los seis aviones está previsto para la segunda quincena de septiembre. El destino inicial será nuevamente el Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, donde se desarrolla parte del proceso relacionado con la recepción y preparación de los cazas.

La incorporación representa un nuevo paso en el programa de modernización de la aviación de combate argentina, que busca recuperar capacidades que habían quedado limitadas después de décadas sin incorporar un sistema de armas de estas características.

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La nueva tanda estará compuesta por cuatro F-16AM de un solo asiento y dos F-16BM de dos plazas. Las versiones biplaza resultan especialmente importantes para las tareas de entrenamiento y adaptación de las tripulaciones al nuevo avión.

Qué capacidades tienen los F-16

Los F-16 Fighting Falcon son cazas supersónicos desarrollados para cumplir una amplia variedad de misiones. Entre sus principales funciones se encuentran la superioridad aérea, el ataque a objetivos y la defensa del espacio aéreo.

Aviones caza F-16. Foto: Unsplash.

Estas aeronaves pueden superar los 2.000 kilómetros por hora, además de contar con sistemas y capacidades que permitirán a la Fuerza Aérea avanzar en la actualización de sus procedimientos operativos y de entrenamiento.

La llegada progresiva de los aviones también permitirá ampliar la cantidad de aeronaves disponibles para las actividades de formación de pilotos y personal técnico.

Cómo avanza la incorporación de los cazas

La adquisición de los F-16 a Dinamarca constituye uno de los principales proyectos de modernización de la aviación militar argentina. El objetivo es incorporar progresivamente una plataforma de combate moderna que permita fortalecer la vigilancia y el control del espacio aéreo.

Con los seis aviones que llegarán en septiembre, serán 12 los F-16 incorporados al proceso de modernización. El cronograma continuará posteriormente con nuevas entregas hasta completar la cantidad de aeronaves contemplada en el acuerdo.

Aviones caza F-16. Foto: Unsplash.

El proceso no se limita a recibir los cazas. La Fuerza Aérea también debe avanzar en la capacitación de pilotos, entrenamiento de técnicos, infraestructura, mantenimiento y adaptación de los procedimientos operativos necesarios para utilizar el nuevo sistema.

Así, la llegada de esta segunda tanda de F-16 marcará otro avance en la recuperación de la capacidad de combate de la Argentina y permitirá ampliar gradualmente la disponibilidad de una de las plataformas de aviación militar más reconocidas del mundo.

Aviones F-16Fuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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