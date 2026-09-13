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ANSES activa nuevos pagos: quiénes cobran del 14 al 18 de septiembre según su DNI

ANSES continúa con los depósitos de septiembre 2026. Jubilados, pensionados y titulares de AUH y AUE reciben sus prestaciones entre el lunes 14 y el viernes 18, de acuerdo con la terminación del DNI.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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ANSES oficinas Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el calendario de pagos de septiembre de 2026. Entre el lunes 14 y el viernes 18 se acreditarán jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales.

Como ocurre todos los meses, la fecha exacta depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad y del tipo de prestación. Por eso, antes de acercarse a una sucursal bancaria o intentar retirar el dinero, es conveniente comprobar qué grupo tiene el pago habilitado cada jornada.

El cronograma de esta semana comprende principalmente a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, titulares de la AUH y beneficiarios de la AUE. También se completa el calendario correspondiente a las Pensiones No Contributivas.

Calendario ANSES del 14 al 18 de septiembre de 2026

Durante los próximos cinco días hábiles, los depósitos se habilitarán de manera escalonada. Para una parte importante de las prestaciones, el esquema avanzará desde los documentos terminados en 4 hasta los finalizados en 8.

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Este es el calendario general de la semana:

  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Estas fechas se aplican a jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo, así como a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. El DNI terminado en 9 tendrá su acreditación el lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados: quiénes cobran esta semana

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo tendrán cinco jornadas consecutivas de pago. El lunes 14 cobrarán los titulares con DNI terminado en 4; el martes 15, los terminados en 5; el miércoles 16, los documentos finalizados en 6; el jueves 17, los terminados en 7; y el viernes 18 será el turno de quienes tengan DNI terminado en 8.

Oficinas de ANSES
ANSES cobros Foto: ANSES

En septiembre de 2026, el haber mínimo previsional se ubica en $428.633,20, luego de la actualización mensual del 2,11%. Aquellos beneficiarios que reúnen las condiciones para percibir el refuerzo extraordinario pueden recibir un bono de hasta $70.000, por lo que el ingreso bruto total puede alcanzar los $498.633,20.

Quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo no están incluidos en este tramo semanal. Para ese grupo, el calendario comenzará el martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 28, con fechas organizadas cada dos terminaciones de DNI.

AUH y Tarjeta Alimentar: fechas de pago por DNI

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán durante la semana con el mismo orden asignado a las jubilaciones mínimas. En consecuencia, el lunes 14 recibirán el depósito quienes tengan documentos terminados en 4, mientras que entre el martes 15 y el viernes 18 se avanzará con las terminaciones 5, 6, 7 y 8.

El valor general de la AUH en septiembre es de $154.031 por hijo. Sin embargo, la ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante queda acumulado hasta que se presenta la Libreta AUH y se acreditan los controles requeridos.

En los casos que cumplen las condiciones correspondientes, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación principal. No es necesario iniciar una solicitud individual, debido a que el acceso se determina mediante un cruce de información de los organismos públicos.

Asignación por Embarazo: qué terminaciones cobran

La Asignación por Embarazo (AUE) utiliza un cronograma diferente. Entre el 14 y el 18 de septiembre cobrarán las siguientes terminaciones:

  • DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre.

El monto general informado para septiembre asciende a $154.031, mientras que en la denominada Zona 1 el valor llega a $200.241. Al igual que con la AUH, la acreditación mensual puede contemplar retenciones y condiciones específicas de la prestación.

Pensiones No Contributivas: el último pago de septiembre

El lunes 14 de septiembre se completará el calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC). Ese día cobrarán los beneficiarios cuyos documentos terminen en 8 y 9, después de que las terminaciones anteriores recibieran sus haberes entre el 8 y el 11 de septiembre.

Oficinas ANSES
Pagos ANSES Foto: ANSES

Para las PNC equivalentes al 70% de la jubilación mínima, el haber base se encuentra en $300.043,24. Cuando corresponde el refuerzo completo de $70.000, el ingreso puede elevarse hasta $370.043,24. Las madres de siete hijos alcanzadas por la PNC equivalente al haber mínimo pueden llegar a un total de $498.633,20 con el bono.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES

Aunque los calendarios generales permiten anticipar la acreditación, cada beneficiario puede revisar su información individual desde Mi ANSES. Allí se encuentra disponible la sección de cobros, en la que se informa la fecha asignada, el medio de pago y la sucursal bancaria correspondiente.

Para realizar la consulta es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También puede utilizarse el servicio oficial de consulta de fecha de cobro. Es importante escribir la dirección de ANSES manualmente o acceder desde el sitio gubernamental para evitar páginas falsas.

Una vez depositados, los fondos permanecen disponibles en la cuenta. Por ese motivo, no es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día ni acudir al banco en la fecha exacta de acreditación.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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