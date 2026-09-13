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Un dron ruso impactó contra un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera con Polonia: viajaban varios políticos europeos

El ataque fue contra la locomotora de un tren ucraniano que se dirigía de Kiev a Varsovia, a tan sólo dos kilómetros de la frontera polaca.

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Bomberos extinguen el fuego de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso contra Ucrania en Lutsk.
Bomberos extinguen el fuego de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso contra Ucrania en Lutsk. Foto: via REUTERS
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Un dron ruso impactó este domingo contra la locomotora de un tren ucraniano que se dirigía de Kiev a Varsovia, a tan sólo dos kilómetros de la frontera con Polonia. El ataque afectó a varios políticos europeos, aunque no se registraron heridos.

“Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros”, denunció en Telegram la empresa de ferrocarriles Ukrzaliznitsia.

La tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos, explicó la compañía, que no detalló si el tren se hallaba en movimiento o si había sido evacuado en el momento del impacto.

Un dron ruso impacta en un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera polaca.
Bomberos extinguen el fuego de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso contra Ucrania en Lutsk. Foto: via REUTERS

De acuerdo con la compañía polaca PKP Intercity, citada por la agencia de noticias polaca PAP, el tren transportaba a 206 pasajeros y trabajadores en el momento del ataque, que causó un retraso en la frontera de más de 6 horas.

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Entre los políticos que fueron afectados estaban: el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna; el asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter; el exprimer ministro británico Boris Johnson y el exprimer ministro sueco Carl Bildt.

Más allá del ataque contra el tren, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, informó este domingo de que uno de los drones empleados la pasada noche por Rusia para atacar Ucrania había impactado a tan sólo un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros.

Afirmó que se trataba de drones de ataque con propulsión a reactor de tipo Geran-5, que sin embargo no llegaron a violar el espacio aéreo polaco, según dijo en X.

Ya que se detectaron de madrugada una docena de drones rusos sobre Ucrania occidental, fueron activados aviones militares para proteger en caso de necesidad el espacio aéreo polaco y los residentes de dos regiones fronterizas polacas recibieron alertas que les instaban a dirigirse a lugares seguros.

Un dron ruso impacta en un tren ucraniano a dos kilómetros de la frontera polaca.
Bomberos extinguen el fuego de un tren de pasajeros alcanzado por un ataque de dron ruso contra Ucrania en Lutsk. Foto: via REUTERS

Polonia reforzará la seguridad tras ataques rusos cerca de su frontera

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este domingo que tras los recientes ataques rusos en territorio ucraniano muy cerca de la frontera polaca se dispone a reforzar la seguridad ante lo que calificó de “escalada” por parte de Moscú.

“Tenemos que ser conscientes de que, a partir de hoy, procederemos de una manera muy reforzada, porque lo que sabemos y lo que esperamos es que las próximas semanas y meses sean un periodo de acción intensificada por Rusia”, dijo en una rueda de prensa en Varsovia con ministros y representantes de los cuerpos de seguridad.

“No podemos excluir que esta escalada afecte a nuestro territorio”, advirtió, después de que drones de ataque rusos impactaran a pocos kilómetros de la frontera polaca en un tren de pasajeros que circulaba hacia Varsovia.

En esa línea, afirmó que los pasos fronterizos funcionarán bajo condiciones especiales durante los próximos meses y se hará lo posible para agilizar el tráfico para evitar los atascos y asegurar que no se acumulan por ejemplo vehículos cargados de combustible que pudieran ser blanco de ataques.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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