Falleció el primo de Keiko Fujimori: llevaba semanas sin aparecer y apareció muerto en su casa

La Policía Nacional del Perú trabaja para determinar las circunstancias del fallecimiento de Ysidro Kagami Fujimori. Foto: REUTERS/Captura

Ysidro Kagami Fujimori fue encontrado sin vida este domingo 13 de septiembre dentro del departamento donde vivía solo en el distrito de La Molina, en Lima. El hombre era primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, e hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori.

De acuerdo con los primeros reportes, residía en el segundo piso del inmueble y habría muerto varios días antes de ser localizado. La Policía Nacional del Perú acudió al lugar y comenzó las diligencias correspondientes.

De qué murió el primo de Keiko Fujimori

La Policía inició las actuaciones para establecer cuánto tiempo llevaba fallecido Ysidro Kagami Fujimori y determinar las circunstancias del deceso. Hasta la noche del domingo, no se había comunicado públicamente la existencia de signos de violencia ni se había confirmado una hipótesis oficial.

Las pericias y el examen médico legal serán fundamentales para precisar la causa y el momento de la muerte. En esa línea, la información confirmada se limita al hallazgo dentro de la vivienda, la ausencia advertida por los vecinos y la investigación policial en curso.

La Policía Nacional del Perú trabaja para determinar las circunstancias del fallecimiento de Ysidro Kagami Fujimori. Foto: Captura

Los vecinos advirtieron un cambio en su rutina

La presidenta de la junta de propietarios relató a un medio televisivo que Ysidro Kagami Fujimori acostumbraba utilizar los espacios comunes y salir a comprar pan. Su ausencia comenzó a llamar la atención cuando los residentes dejaron de verlo durante un período prolongado. Algunos testimonios señalaron que habían pasado entre 15 y 20 días, mientras otros indicaron que podía llevar cerca de un mes sin aparecer.

Ante la falta de noticias, los vecinos se comunicaron con la expareja del residente para informar la situación y solicitar autorización para ingresar al departamento. Los reportes presentan algunas diferencias sobre quiénes accedieron inicialmente a la vivienda, pero coinciden en que el cuerpo fue encontrado en su interior y que inmediatamente se dio aviso a las autoridades.

Quién era Ysidro Kagami Fujimori

Ysidro Fernando Kagami Fujimori era un consultor peruano de 67 años y miembro de la familia Fujimori. Era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku. Por ese vínculo familiar, era primo de Keiko Fujimori.

En el ámbito laboral, se desempeño como consultor de servicios en la región de Cajamarca. En su perfil de LinkedIn figuraba como asesor de servicios de Tower and Tower S.A. desde octubre de 2018, una empresa dedicada a la gestión y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos.

Fue encontrado sin vida este domingo 13 de septiembre de 2026 en el departamento donde residía solo, en el distrito limeño de La Molina. Los vecinos alertaron sobre su ausencia después de varios días sin verlo.