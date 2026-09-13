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Donald Trump afirmó que Estados Unidos “saldrá” de Irán a menos que decida quedarse con el petróleo “como en Venezuela”

“Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces”, aseguró el presidente estadounidense a los medios en Irlanda.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Amgen Irish Open 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Amgen Irish Open 2026. Foto: REUTERS
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Donald Trump afirmó este domingo que Estados Unidos “saldrá” de Irán a “menos que” Washington decida “quedarse con el petróleo, como en Venezuela”, donde reiteró que todavía no observa condiciones para que haya elecciones.

“Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces”, aseguró el presidente estadounidense a los medios en Irlanda.

Trump dio esta respuesta a preguntas sobre la reunión que, según medios iraníes, celebrarán este lunes Omán e Irán con Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del crudo global antes de la guerra comenzada en febrero.

No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien”, manifestó el mandatario antes de un partido de golf.

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Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz que anunciarán el lunes no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

Trump comparó a Irán con Venezuela

Trump, quien el sábado previó que la guerra concluirá después de las elecciones legislativas de noviembre, comparó la situación en Irán con la de Venezuela, donde la gente, dijo, “estaba viviendo una situación difícil, y ahora las empresas petroleras están entrando, se está ganando muchísimo dinero”.

“Era un país muy triste. Y ahora la gente está muy contenta. El pueblo de Venezuela está muy contento. Y ven lo que está pasando. Y por cierto, se están creando puestos de trabajo por miles. Todas las grandes empresas que realmente no podían o no querían ir allí, ahora están todas allí”, remarcó.

“Era un país muy triste. Y ahora la gente está muy contenta", dijo Trump sobre Venezuela. Foto: REUTERS

Aún así, cuestionado por la posibilidad de elecciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha respaldado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro en enero, Trump remarcó que ocurrirán “cuando estén listos”.

Irán afirma que el acuerdo con Omán no implica la reapertura de Ormuz

“El acuerdo con el sultanato de Omán, en ningún caso significará que se reabrirá el estrecho de Ormuz”, indicó el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed, un medio de comunicación panárabe con sede en Londres.

Araqchí sostuvo que la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz “es que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington, bajo mediación de Pakistán.

El Memorando de Islamabad fue un acuerdo provisional que contemplaba principalmente el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, además del levantamiento de las sanciones petroleras impuestas al país persa y la liberación de sus fondos congelados en el extranjero.

Sin embargo, su aplicación se vio obstaculizada por las diferencias entre Washington y Teherán sobre el control de las rutas marítimas en el estratégico estrecho de Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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