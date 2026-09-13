Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026. Foto: Municipalidad de Lomas de Zamora

En el marco del 165° aniversario de Lomas de Zamora, se celebró una nueva edición de la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad. Más de 14 mil vecinos participaron de la modalidad competitiva de 10 kilómetros y del trayecto recreativo de 3 kilómetros y el intendente Federico Otermín, que corrió los 10 k, agradeció a quienes se anotaron y donaron ropa y calzado deportivo para ayudar a los clubes de barrio a través del programa Compartir Lomas.

Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026. Foto: Municipalidad de Lomas de Zamora

“En este hermoso domingo de sol, salimos al trotecito desde la Plaza Grigera y a lo largo de todo el recorrido saludamos y abrazamos a muchísimos vecinos”, contó el jefe comunal y agregó: “Gracias a todos los que participaron de Lomas Corre en Comunidad y a quienes trajeron sus donaciones para dar una mano a través de Compartir Lomas”.

Más de 14 mil vecinos participaron de Lomas Corre en Comunidad 2026. Foto: Municipalidad de Lomas de Zamora

En el cuarto día de celebraciones por los 165 años de Lomas, de 15 a 21 los vecinos podrán visitar el cierre de la feria industrial, comercial y cultural Expo Lomas en la Plaza Grigera. Además, ayer se realizó el Congreso de la Comunidad, que en su tercera edición congregó a más de 6 mil participantes para elaborar conjuntamente la Agenda de Gestión 2027.