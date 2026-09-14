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El Gobierno enviará al Congreso el Presupuesto 2027 en medio de las negociaciones con los gobernadores

Antes de enviar formalmente la iniciativa, el presidente expondrá los principales lineamientos del plan económico ante diputados y senadores en la Casa Rosada. El principal desafío será reunir los 129 votos necesarios para garantizar el quórum.

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El Gobierno ingresará en una etapa sensible de su gestión con el envío del Presupuesto 2027 al Congreso.
El Gobierno ingresará en una etapa sensible de su gestión con el envío del Presupuesto 2027 al Congreso. Foto: X @OPRArgentina
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El Gobierno ingresará en una de las discusiones políticas más sensibles de su gestión con el envío del Presupuesto 2027 al Congreso. La iniciativa llegará a la Cámara de Diputados en un contexto complejo: el inicio de la carrera electoral rumbo a los comicios del próximo año, en los que Javier Milei buscará la reelección, mientras gobernadores y fuerzas provinciales comienzan a enfocarse en sus propios intereses políticos.

El proyecto tendrá como ejes centrales el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y la continuidad de la desaceleración inflacionaria, pilares que el oficialismo considera innegociables y que volverán a estar en el centro del debate parlamentario.

La cuenta que preocupa a la Casa Rosada: los votos que necesita para aprobar el Presupuesto

Antes de enviar formalmente la iniciativa, Milei expondrá los principales lineamientos del plan económico ante diputados y senadores en la Casa Rosada. Luego comenzará una compleja negociación encabezada por la Mesa Política que lidera Karina Milei, junto al presidente de Diputados, Martín Menem, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch.

Reunión de la mesa política del Gobierno
Los integrantes de la Mesa Política del Gobierno que lidera Karina Milei. Foto: Prensa Gobierno

El principal desafío será reunir los 129 votos necesarios para garantizar el quórum y sostener los artículos más importantes durante la votación. Aunque La Libertad Avanza (LLA) cuenta con aliados como el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales, esos apoyos no alcanzarían por sí solos para asegurar la aprobación de la denominada “ley de leyes”.

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A medida que avance la campaña electoral, varios espacios que acompañaron al oficialismo en votaciones anteriores podrían endurecer sus posiciones, especialmente aquellos vinculados a gobernadores que buscarán fortalecer sus propias estrategias territoriales.

Gobernadores en alerta: la disputa por los recursos puede tensar las negociaciones

Uno de los puntos más delicados aparecerá cuando se discuta la distribución de recursos para las provincias. Sectores vinculados a los gobernadores Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo ya mostraron diferencias con el oficialismo en debates recientes y podrían exigir mayores garantías para sus distritos.

Reunión de Diego Santilli con gobernadores.
Sectores vinculados a los gobernadores Passalacqua, Sáenz y Jaldo ya mostraron diferencias con el oficialismo. Foto: Presidencia

La tensión radica en que la Casa Rosada busca sostener el equilibrio fiscal sin realizar concesiones significativas, mientras las provincias procurarán preservar financiamiento en un año electoral donde cada partida presupuestaria tendrá impacto político.

Frenta a este escenario, el debate dejará de ser exclusivamente técnico para transformarse en una pulseada de poder entre el Gobierno y los mandatarios provinciales, cuya influencia será determinante para el resultado final.

Inflación, salarios y crecimiento: la apuesta económica del Gobierno para 2027

Según el adelanto presupuestario presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo proyecta para los próximos años una continuidad del proceso de estabilización económica, una baja sostenida de la inflación y una recuperación del salario real.

Reunión de la mesa política
El Ejecutivo proyecta para los próximos años una continuidad del proceso de estabilización económica. Foto: Presidencia

Las estimaciones oficiales también prevén un crecimiento impulsado por la inversión privada, una mejora del consumo, una expansión de las exportaciones y un mercado laboral con menor desempleo y mayor generación de empleo.

Además, el Gobierno espera una reducción gradual de los niveles de pobreza e indigencia y un incremento moderado de la recaudación tributaria, aunque ratifica uno de los principios centrales de la gestión libertaria: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.

Con estos objetivos sobre la mesa, el Presupuesto 2027 se perfila como una de las pruebas políticas más importantes para Javier Milei. Su aprobación no solo determinará la hoja de ruta económica del próximo año, sino que también servirá como termómetro de la capacidad de negociación del oficialismo en la antesala de una elección presidencial decisiva.

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