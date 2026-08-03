comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Sagitario este 03 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Sagitario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Sagitario, signo de Fuego regido por Júpiter, recibe hoy 03 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

La vida pocas veces da segundas oportunidades. Asegúrate de aprovecharla cuando se de en tu vida, no la dejes pasar.

Salud y energía de Sagitario este día 03 de agosto de 2026

No eres la única persona en ser apresada por la miseria o la soledad, estas forman parte de la vida de todos. Está en ti el poder recuperarte.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Lograrás un desempeño ejemplar en tus tareas laborales para el día de hoy. Aprovecha al máximo la jornada.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

Sagitariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro docente de CTERA:cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Paro docente de CTERA: cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones:“Tengo definido mi compañero de fórmula”

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico:“Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

Economía

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

ANSES: quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Guía actualizada para empleadas domésticas:cuánto cobran en agosto, según la categoría

Empleo en Argentina:reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil:los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Impactante video:dos helicópteros que combatían un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo y dejaron dos muertos

Diego Guelar destacó el crecimiento de la balanza comercial brasileña