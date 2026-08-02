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Donald Trump afirmó que alcanzó “las bases de un acuerdo” con Irán: incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos dijo en su cuenta de Truth Social que Teherán “y otros países de Medio Oriente nos pidieron que pospongamos cualquier ataque”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar mientras camina para abordar el Marine One.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta el pulgar mientras camina para abordar el Marine One. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber pospuesto “un ataque” contra Irán tras “alcanzar las bases de un acuerdo” que incluye la “apertura inmediata y completa” del estrecho de Ormuz.

“Irán y otros países de Medio Oriente nos pidieron que pospongamos cualquier ataque, dado que se acordaron las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, indicó Trump en su cuenta de Truth Social.

Las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente instaron a sus ciudadanos a considerar abandonar la región debido a la inestable situación por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El acuerdo incluiría la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

“Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO —así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso—, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!”, declaró el presidente estadounidense.

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Cabe recordar que Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo, desde entonces se repitieron los ataques cruzados y Trump dio por terminado el marco de entendimiento, mientras que Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20% del comercio mundial de petróleo.

Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Medio Oriente con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudita en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en territorio iraquí.

Trump, que siempre mantuvo que las conversaciones continuaban con Teherán, no aclaró los términos que suponen las bases de este acuerdo, si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones iniciadas.

Arabia Saudita pidió priorizar diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, instó este domingo a Trump, a priorizar el diálogo para evitar que Medio Oriente se vea arrastrado a un “conflicto más amplio”, en medio de amenazas iraníes de “hacer arder” a sus vecinos árabes en caso de un ataque masivo de Estados Unidos contra la República Islámica.

El también primer ministro saudí mantuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, en la que “hizo hincapié en la necesidad de priorizar el diálogo para reducir la escalada y en la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr la calma”, según un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Esta calma debe “allanar el camino hacia soluciones diplomáticas que produzcan resultados positivos para preservar la seguridad y la estabilidad de la región, y evite verse arrastrado a un conflicto más amplio cuyas repercusiones afecten la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales”, añade la nota

El comunicado no da a conocer más detalles sobre el contenido de la conversación, si bien apunta que durante la llamada Trump y Bin Salmán “abordaron los acontecimientos en la región y sus repercusiones regionales e internacionales a distintos niveles”.

Donald TrumpIránMedio Oriente
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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