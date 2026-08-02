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Diego Guelar destacó el crecimiento de la balanza comercial brasileña

Brasil aumentó 43,5% su superávit comercial pese a la caída de ventas a Estados Unidos.

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Diego Guelar, ex embajador argentino. Foto: Wikipedia.
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El exembajador argentino Diego Guelar resaltó el fuerte crecimiento del superávit de la balanza comercial de Brasil durante el primer cuatrimestre del año, en un contexto marcado por la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos y el fortalecimiento del intercambio con China.

A través de sus redes sociales, Guelar citó un informe que detalla que el superávit comercial brasileño creció 43,5% entre enero y abril, pese a que las ventas a Estados Unidos retrocedieron 16,7% en el mismo período. Según los datos publicados, Brasil acumuló un saldo positivo de 24.782 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.

El crecimiento del superávit fue impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones brasileñas, que subieron 9,2% y alcanzaron los 116.551 millones de dólares entre enero y abril. En tanto, las importaciones también crecieron, aunque a un ritmo menor, con una suba del 2,5%, hasta los 91.770 millones de dólares.

China, el gran socio comercial de Brasil

En su mensaje, Guelar puso el foco en el rol de China dentro del comercio exterior brasileño. Según destacó, el intercambio anual entre ambos países alcanza los 200.000 millones de dólares, con un superávit favorable para Brasil de más de 100.000 millones de dólares.

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Los datos del primer cuatrimestre reflejan esa tendencia: China se mantiene como el principal socio comercial de Brasil. Entre enero y abril, el país sudamericano exportó hacia el gigante asiático 35.610 millones de dólares, un 25,4% más que en el mismo período del año anterior, mientras que importó 23.960 millones de dólares, con una leve baja del 0,4%.

La consolidación de China como destino clave para las exportaciones brasileñas contrasta con el retroceso del comercio con Estados Unidos. Las ventas brasileñas al mercado estadounidense cayeron hasta los 10.900 millones de dólares, una baja atribuida en parte al impacto de los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump durante el año anterior.

Estados Unidos perdió terreno como socio comercial

El informe también señala que la Unión Europea volvió a desplazar a Estados Unidos como segundo socio comercial de Brasil. Las exportaciones brasileñas hacia Europa crecieron 6,5%, hasta los 16.970 millones de dólares, mientras que las importaciones desde ese bloque bajaron 2,4%, hasta los 15.550 millones de dólares.

En el caso de Argentina, cuarto socio comercial de Brasil, las ventas brasileñas hacia el país vecino cayeron 18,4%, hasta los 4.740 millones de dólares, mientras que las compras a la Argentina aumentaron 0,4%, hasta los 3.920 millones de dólares.

Qué productos impulsaron las exportaciones brasileñas

Entre los principales productos exportados por Brasil durante los primeros cuatro meses del año se ubicaron la soja, con ventas por 6.960 millones de dólares; el petróleo, con 4.790 millones; el hierro, con 2.460 millones; y la carne bovina, con 1.570 millones de dólares.

El dato destacado por Guelar apunta a una tendencia de fondo: Brasil logró ampliar su superávit comercial aun en un escenario de menor dinamismo con Estados Unidos, gracias a la diversificación de mercados y al peso creciente de China como comprador estratégico de materias primas y productos clave de su economía.

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