ANSES: quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

ANSES pagos Foto: ANSES

La ANSES confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026, que incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, asignaciones familiares y Prestación por Desempleo. De acuerdo con el calendario difundido, los pagos principales del mes no comienzan entre el 3 y el 7 de agosto, sino a partir del lunes 10 de agosto, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES: quiénes cobran del 3 al 7 de agosto

Durante la semana que va del lunes 3 al viernes 7 de agosto, el calendario mensual regular de ANSES no marca el inicio de los pagos centrales de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE ni Pensiones No Contributivas. El cronograma de esas prestaciones comenzará desde el 10 de agosto, con el orden habitual por terminación de documento.

ANSES cobro Foto: ANSES

Esto significa que quienes esperan el cobro mensual de jubilaciones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo o PNC deberán mirar las fechas posteriores al 7 de agosto. La acreditación se realizará de manera escalonada y respetando el último número del DNI, como ocurre todos los meses.

Cuándo empieza el calendario de pagos de ANSES en agosto

El calendario de agosto se activa el lunes 10, día en que comenzarán a cobrar distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 0, los beneficiarios de Asignación por Embarazo con la misma terminación y los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1.

Jubilados bono Foto: ANSES

Además, las prestaciones de agosto llegan con un aumento del 1,89%, actualización vinculada a la inflación informada para junio, que fue del 1,9%. Ese incremento se aplica sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzadas por la movilidad mensual.

Jubilados y pensionados: fechas de cobro de agosto

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán desde el 10 de agosto. El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

En tanto, quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán su acreditación más adelante, entre el 25 y el 31 de agosto, también según la terminación del DNI.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: cuándo se cobra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo esquema de fechas que los jubilados de la mínima: los pagos empiezan el 10 de agosto para documentos terminados en 0 y finalizan el 24 de agosto para DNI terminados en 9.

La Asignación por Embarazo también seguirá ese calendario, por lo que sus titulares deberán consultar la fecha de cobro según la terminación del documento. De esta manera, quienes tengan DNI finalizado en 0 cobrarán el 10 de agosto, mientras que el último grupo, con DNI terminado en 9, lo hará el 24.

Pensiones No Contributivas: fechas confirmadas

Las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el 10 y el 14 de agosto. En este caso, el cronograma agrupa dos terminaciones de DNI por día:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones de pago único y desempleo

Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a nacimiento, matrimonio y adopción, estarán disponibles desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre para todas las terminaciones de documento. Por su parte, la Prestación por Desempleo se pagará entre el 24 y el 28 de agosto, según el DNI del titular.

Cómo consultar si cobro en ANSES

Para evitar confusiones, los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde los canales oficiales de ANSES. La consulta se realiza con CUIL o número de beneficio, y permite conocer cuándo estará disponible el dinero correspondiente a cada prestación.

En resumen, si la duda es quiénes cobran en ANSES del 3 al 7 de agosto, la respuesta clave es que los pagos centrales del calendario mensual de agosto todavía no comienzan en esa semana. La actividad principal arrancará el lunes 10 de agosto, con jubilados de la mínima, AUH, AUE y PNC, de acuerdo con la terminación del DNI.