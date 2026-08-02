Paro docente de CTERA: crece la tensión con el Gobierno por los controles en las escuelas, qué reclaman los gremios

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP

¿Qué sucederá con el dictado de clases y qué nivel de actividad tendrán las escuelas este lunes 3 de agosto en todo el país? La convocatoria al paro nacional decretado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) abrió un escenario de profunda incertidumbre para millones de familias.

Debido a que el acatamiento a la huelga dependerá de la adhesión de los maestros en cada provincia y colegio, el normal desarrollo de la jornada escolar quedó bajo cuestionamiento, amenazando con paralizar las aulas de manera dispar en todo el territorio nacional.

Aulas vacías por el paro docente. Foto: NA/AGLP

A qué responde la medida de fuerza

La medida de fuerza dispuesta por CTERA responde a un paquete de reclamos salariales y laborales motivados por la congelación del haber mínimo del sector en 500.000 pesos durante el último año. Entre sus exigencias centrales, la entidad sindical reclamó la apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

A su vez, los trabajadores expresaron su objeción ante una probable reforma previsional y rechazaron el proyecto de la “Ley de Libertad Educativa”, sumando reclamos de inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

En contraste con el paro total impulsado por CTERA, los sindicatos docentes alineados en la Confederación General del Trabajo (CGT) dispusieron encarar un plan de lucha alternativo que no prevé la suspensión de las actividades escolares. Estas organizaciones optaron por llevar adelante jornadas de trabajo a reglamento y el dictado de clases informativas dirigidas a comunicar la problemática edilicia y remunerativa del sector.

Asimismo, las autoridades de la central obrera convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 14:00 en su sede de Azopardo 802, donde anunciarán los detalles de una movilización que se dirigirá al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación.

Piso mínimo del 75%

En este contexto de protestas, el Gobierno nacional anunció que fiscalizará el funcionamiento de las instituciones educativas para resguardar la continuidad de la enseñanza. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano en la red social X, la cartera informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará a cabo una inspección muestral en establecimientos de todo el país.

Si bien la administración central reconoció que “la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones”, remarcó la potestad del Estado nacional como “garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”.

Finalmente, la dependencia oficial exhortó a “priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.

El Gobierno nacional confirmó que mantendrá las fiscalizaciones previstas para la jornada del lunes. Foto: NA/AGLP

El operativo de control se desarrollará en medio de un conflicto de interpretación judicial sobre la aplicabilidad de la ley. Pese a que una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió de forma temporal la declaración de la educación como servicio esencial mientras tramita una demanda de fondo, la apelación presentada por los apoderados del Poder Ejecutivo mantuvo vigente la validez del límite al derecho de huelga. Bajo ese marco de tensión legal, el Gobierno nacional confirmó que mantendrá las fiscalizaciones previstas para la jornada del lunes.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA.

El objetivo oficial será verificar si las entidades sindicales cumplen con el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar un piso mínimo del 75% de la prestación habitual durante las medidas de fuerza.

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello advirtieron las consecuencias legales en caso de detectar irregularidades en los colegios. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, puntualizó el comunicado.