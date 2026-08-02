El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico: “Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) compartió un mensaje en sus redes sociales por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico que se celebra cada 2 de agosto.
“Hoy celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión y del trabajo una verdadera vocación”, comunicó en sus redes sociales la organización gremial a cargo de Luis Barrionuevo.
Acompañado de un video, sumó: “Celebramos a quienes reciben a millones de personas con una sonrisa, preparan cada plato con dedicación, mantienen en funcionamiento hoteles, restaurantes, bares, confiterías y establecimientos gastronómicos de todo el país, y hacen posible que una de las actividades más importantes de la Argentina siga creciendo gracias al esfuerzo de sus trabajadores”.
“Ser hotelero o gastronómico no es simplemente desempeñar un oficio. Es asumir el compromiso de brindar lo mejor de uno mismo todos los días, muchas veces cuando otros descansan, festejan o comparten con sus familias”, indicó la UTHGRA, cuyo comunicado expresa un “profundo orgullo por representar a hombres y mujeres que, con su trabajo cotidiano, sostienen una actividad esencial para el turismo, la producción y el desarrollo de nuestro país”.
La organización señaló que su compromiso sigue siendo “defender cada derecho conquistado, luchar por mejores condiciones laborales, promover la capacitación permanente y construir un futuro con más trabajo, más justicia social y más dignidad para toda la familia hotelera y gastronómica”.
“En este 2 de agosto renovamos ese compromiso con la misma convicción de siempre. Donde hay un trabajador hotelero o gastronómico, allí está el orgullo de nuestra actividad y la fuerza de nuestra organización”, cierra el texto oficial.
El comunicado completo de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico
Hoy celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión y del trabajo una verdadera vocación.
Celebramos a quienes reciben a millones de personas con una sonrisa, preparan cada plato con dedicación, mantienen en funcionamiento hoteles, restaurantes, bares, confiterías y establecimientos gastronómicos de todo el país, y hacen posible que una de las actividades más importantes de la Argentina siga creciendo gracias al esfuerzo de sus trabajadores.
Ser hotelero o gastronómico no es simplemente desempeñar un oficio. Es asumir el compromiso de brindar lo mejor de uno mismo todos los días, muchas veces cuando otros descansan, festejan o comparten con sus familias.
Desde UTHGRA sentimos un profundo orgullo por representar a hombres y mujeres que, con su trabajo cotidiano, sostienen una actividad esencial para el turismo, la producción y el desarrollo de nuestro país.
Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que inspiró a quienes construyeron esta organización: defender cada derecho conquistado, luchar por mejores condiciones laborales, promover la capacitación permanente y construir un futuro con más trabajo, más justicia social y más dignidad para toda la familia hotelera y gastronómica.
En este 2 de agosto renovamos ese compromiso con la misma convicción de siempre.
“Donde hay un trabajador hotelero o gastronómico, allí está el orgullo de nuestra actividad y la fuerza de nuestra organización.”
Feliz Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico.
les desea el Consejo Directivo de la #UTHGRA