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El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico: “Celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión”

La organización señaló que su compromiso sigue siendo “defender cada derecho conquistado, luchar por mejores condiciones laborales, promover la capacitación permanente y construir un futuro con más trabajo, más justicia social y más dignidad para toda la familia hotelera y gastronómica”.

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El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico.
El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico. Foto: UTHGRA
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La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) compartió un mensaje en sus redes sociales por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico que se celebra cada 2 de agosto.

“Hoy celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión y del trabajo una verdadera vocación”, comunicó en sus redes sociales la organización gremial a cargo de Luis Barrionuevo.

Acompañado de un video, sumó: “Celebramos a quienes reciben a millones de personas con una sonrisa, preparan cada plato con dedicación, mantienen en funcionamiento hoteles, restaurantes, bares, confiterías y establecimientos gastronómicos de todo el país, y hacen posible que una de las actividades más importantes de la Argentina siga creciendo gracias al esfuerzo de sus trabajadores”.

El mensaje de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico.

“Ser hotelero o gastronómico no es simplemente desempeñar un oficio. Es asumir el compromiso de brindar lo mejor de uno mismo todos los días, muchas veces cuando otros descansan, festejan o comparten con sus familias”, indicó la UTHGRA, cuyo comunicado expresa un “profundo orgullo por representar a hombres y mujeres que, con su trabajo cotidiano, sostienen una actividad esencial para el turismo, la producción y el desarrollo de nuestro país”.

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La organización señaló que su compromiso sigue siendo “defender cada derecho conquistado, luchar por mejores condiciones laborales, promover la capacitación permanente y construir un futuro con más trabajo, más justicia social y más dignidad para toda la familia hotelera y gastronómica”.

“En este 2 de agosto renovamos ese compromiso con la misma convicción de siempre. Donde hay un trabajador hotelero o gastronómico, allí está el orgullo de nuestra actividad y la fuerza de nuestra organización”, cierra el texto oficial.

El comunicado completo de la UTHGRA por el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico

Hoy celebramos a quienes hacen de la hospitalidad una profesión y del trabajo una verdadera vocación.

Celebramos a quienes reciben a millones de personas con una sonrisa, preparan cada plato con dedicación, mantienen en funcionamiento hoteles, restaurantes, bares, confiterías y establecimientos gastronómicos de todo el país, y hacen posible que una de las actividades más importantes de la Argentina siga creciendo gracias al esfuerzo de sus trabajadores.

Ser hotelero o gastronómico no es simplemente desempeñar un oficio. Es asumir el compromiso de brindar lo mejor de uno mismo todos los días, muchas veces cuando otros descansan, festejan o comparten con sus familias.

Desde UTHGRA sentimos un profundo orgullo por representar a hombres y mujeres que, con su trabajo cotidiano, sostienen una actividad esencial para el turismo, la producción y el desarrollo de nuestro país.

Nuestro compromiso sigue siendo el mismo que inspiró a quienes construyeron esta organización: defender cada derecho conquistado, luchar por mejores condiciones laborales, promover la capacitación permanente y construir un futuro con más trabajo, más justicia social y más dignidad para toda la familia hotelera y gastronómica.

En este 2 de agosto renovamos ese compromiso con la misma convicción de siempre.

“Donde hay un trabajador hotelero o gastronómico, allí está el orgullo de nuestra actividad y la fuerza de nuestra organización.”

Feliz Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico.

les desea el Consejo Directivo de la #UTHGRA

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