Lula da Silva formalizó su candidatura a la Presidencia de Brasil: los puntos clave de su plan para vencer a Flávio Bolsonaro

Lula da Silva oficializó su cuarta candidatura presidencial en Brasil. Foto: EFE (Sebastiao Moreira)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que aumentará las inversiones en defensa si logra la reelección en los comicios de octubre, al sostener que el país debe estar preparado para evitar cualquier tipo de injerencia externa y garantizar su soberanía.

Durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), que oficializó su candidatura presidencial en São Paulo, Lula aseguró que pretende fortalecer la capacidad defensiva de Brasil para que “nadie invada el país y se lleve al presidente”, en una aparente referencia a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Lula plantea una mayor inversión en defensa para proteger la soberanía brasileña

Ante militantes, gobernadores, legisladores y dirigentes aliados, el mandatario sostuvo que su próximo gobierno deberá otorgar un lugar central a la estrategia de defensa nacional. Según expresó, Brasil necesita estar preparado para preservar la paz y evitar cualquier amenaza contra sus instituciones.

Lula da Silva afirmó que aumentará las inversiones en defensa si logra la reelección en los comicios de octubre. Foto: EFE (Andre Coelho)

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, enfatizó Lula durante su discurso.

El jefe de Estado también instó a los sectores de izquierda a dejar de considerar la defensa como un asunto secundario. En ese sentido, remarcó que la inversión en capacidades militares es una herramienta para proteger los intereses nacionales y reforzar la autonomía del país.

La referencia de Lula al caso Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Uno de los pasajes que más repercusión generó fue la alusión al caso venezolano. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, Lula hizo referencia a la detención de Nicolás Maduro en Caracas, ocurrida el pasado 3 de enero, para justificar la necesidad de fortalecer la capacidad defensiva brasileña.

Lula da Silva hizo referencia a la detención de Nicolás Maduro para justificar la necesidad de fortalecer la defensa. Foto: EFE (Sebastiao Moreira)

“Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa”, subrayó.

La declaración se produjo en medio de un escenario internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas y debates sobre seguridad, soberanía y defensa estratégica en distintas regiones del mundo.

Brasil busca fortalecer su industria militar en un contexto global de tensión

Lula recordó que varios países desarrollados están incrementando sus presupuestos militares y fortaleciendo sus industrias de defensa. Entre ellos mencionó a Alemania, Inglaterra y Japón, naciones que impulsaron programas para ampliar sus capacidades estratégicas en los últimos años.

La convención realizada en São Paulo sirvió para oficializar la candidatura presidencial del histórico líder del PT. Foto: EFE (Sebastiao Moreira)

Aunque en el pasado cuestionó el aumento del gasto militar promovido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el mandatario brasileño señaló que Brasil debe acompañar algunas de esas tendencias para garantizar su autonomía y capacidad de respuesta.

Asimismo, reconoció la sensibilidad que existe en parte de la sociedad brasileña respecto de los asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas debido al recuerdo de la última dictadura militar (1964-1985). No obstante, consideró que el contexto internacional actual obliga a replantear esa discusión.

Lula busca un cuarto mandato y parte como favorito para las elecciones de octubre

La convención realizada en São Paulo sirvió para oficializar la candidatura presidencial del histórico líder del PT, quien a los 80 años intentará obtener un cuarto mandato no consecutivo.

De cara a las elecciones de octubre, el mandatario llega con ventaja en la mayoría de los sondeos de intención de voto. Su principal adversario es el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien representa a los sectores conservadores de la oposición.

Con el respaldo formal de su partido y una campaña enfocada en el desarrollo estratégico, la estabilidad institucional y soberanía, Lula busca consolidar su liderazgo político en la principal economía de América Latina y obtener un nuevo mandato al frente del país.