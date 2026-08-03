Preocupante dato económico: 9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

El relevamiento de una consultora privada reveló que el 86,6% de los argentinos considera que necesita dos o más empleos para cubrir los gastos mensuales. Foto: Alamy.

La situación económica continúa siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos. Una encuesta realizada por la consultora Zentrix reveló que el 86,6% de la población considera que hoy se necesitan dos o más empleos para llegar a fin de mes, mientras que apenas un pequeño porcentaje logra ahorrar.

El relevamiento también muestra que la pérdida del poder adquisitivo sigue siendo una de las principales dificultades para los hogares y que el endeudamiento crece como una herramienta para afrontar gastos cotidianos.

Según la encuesta, dos de cada tres personas aseguran que sus ingresos se agotan antes del día 20 de cada mes y solo una minoría logra ahorrar. Foto: Diario La Posta

Casi el 90% afirma que un solo sueldo ya no alcanza

Uno de los datos más contundentes del informe es que el 87,4% de los encuestados asegura que su ingreso perdió frente a la inflación.

Según la consultora, “es un salario que perdió la carrera contra los precios y no la recupera: el 87,4% de los encuestados afirma que su ingreso no le gana a la inflación, un techo que ya no distingue posiciones políticas: el 73% de los votantes oficialistas admite esa pérdida, cifra que entre los opositores trepa al 97,1 por ciento”.

Además, dos de cada tres argentinos afirman que sus ingresos se terminan antes del día 20 de cada mes, mientras que solo el 9,3% aseguró llegar al final del mes con capacidad de ahorro.

El estudio también mostró que el 61,9% de los encuestados se endeudó en los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos básicos del hogar. Foto: Prensa.

El endeudamiento crece y el crédito deja de ser una herramienta para progresar

La encuesta también expone el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares. El 61,9% de los consultados aseguró haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y, en la mitad de los casos, el dinero se destinó a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios o necesidades básicas.

Sobre este fenómeno, el informe sostiene que “el crédito dejó de ser una herramienta de progreso para volverse un mecanismo de subsistencia: el 61,9% se endeudó en los últimos seis meses y la mitad de esos hogares lo hizo para pagar los gastos básicos”.

El panorama es especialmente complejo entre los jóvenes de 18 a 39 años, ya que el 35,8% recurrió a prestamistas o financieras informales, frente al 7% registrado entre los mayores de 60.

Para la consultora, “el segmento con menos respaldo patrimonial es, paradójicamente, el más expuesto a las condiciones más caras y menos reguladas del mercado, en un círculo donde la falta de espalda financiera empuja hacia el crédito más riesgoso”.

La pérdida del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento aparecen entre las principales conclusiones del informe elaborado por la consultora Zentrix.

La mayoría considera que los créditos son una “trampa”

El estudio también analizó la capacidad de pago de quienes tomaron financiamiento. Los resultados muestran que casi la mitad tiene dificultades para afrontar las cuotas: el 28,9% aseguró que le cuesta mucho pagar, el 12% ya se atrasó en algún vencimiento y un 6,4% reconoció que directamente no puede afrontar la deuda.

En ese contexto, el 55% de los encuestados cree que las tasas de interés hacen que el crédito “termine siendo una trampa”.

¿Cómo perciben los argentinos la situación económica?

La encuesta también indagó sobre la percepción económica tanto a nivel personal como nacional. El 61,8% evaluó negativamente la situación del país, mientras que el 42,8% hizo la misma valoración sobre su economía personal.

El relevamiento reflejó un fuerte malestar económico: casi la mitad de quienes tomaron un crédito asegura tener dificultades para afrontar los pagos y el 55% cree que el financiamiento termina siendo una "trampa". Foto: Unsplash.

En ese sentido, el informe afirma que “finalmente se derrama sobre cómo los argentinos leen el país y se leen a sí mismos: la evaluación negativa de la economía personal alcanza el 42,8%, pero la del país trepa al 61,8%: una brecha de casi veinte puntos que revela que el malestar ya no se vive como una desgracia individual, sino como un diagnóstico colectivo”.

Por otra parte, el 53,9% de los consultados se identifica como parte de la clase baja o media-baja.

Por último, al consultar sobre los temas que más inquietan a la población, la corrupción encabezó el ranking con 48,8%, seguida por el nivel de ingresos y salarios (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de servicios públicos (26,8%).