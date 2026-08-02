Empleo en Argentina: reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia

Reconocida empresa gastronómica ofrece sueldos de hasta $1.660.000 a jóvenes sin experiencia. Foto: Arcos Dorados

La inserción laboral de los jóvenes continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino. En este escenario, McDonald’s, operada en el país por Arcos Dorados, reafirma su estrategia de contratación orientada a estudiantes y jóvenes que buscan sus primeras experiencias laborales formales.

Según el Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de la compañía, más de seis de cada diez integrantes de su plantilla tienen menos de 24 años, una cifra que consolida a la cadena de comida rápida como uno de los principales empleadores de jóvenes en el país.

Sueldos por categoría: cuánto cobra un empleado principiante, cajero y encargado

Con la actualización salarial correspondiente a la paritaria de julio, los trabajadores de la actividad perciben ingresos que varían según la categoría ocupacional. Entre los puestos más consultados se destacan:

Empleado Principiante : $1.108.417

Cajero : $1.294.387

Encargado: $1.661.538

La diferencia salarial responde al nivel de responsabilidad, experiencia y funciones asignadas dentro de cada establecimiento.

La diferencia salarial responde al nivel de responsabilidad, experiencia y funciones asignadas. Foto: Arcos Dorados

El perfil de los empleados: más del 60% del personal tiene menos de 24 años

Según los datos de Arcos Dorados, el 61,3% de los trabajadores de McDonald’s en Argentina tiene menos de 24 años. La empresa cuenta actualmente con una dotación de aproximadamente 14.000 empleados, lo que significa que más de 8.000 jóvenes se encuentran dando sus primeros pasos dentro del mercado laboral a través de la cadena gastronómica.

La compañía destaca que la incorporación de talento joven forma parte de una política sostenida de generación de oportunidades laborales, capacitación y desarrollo profesional. “Nuestro compromiso es tener un entorno donde puedan aprender, desarrollarse y construir su camino profesional”, aseguró Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Primer empleo formal: una oportunidad para estudiantes secundarios y universitarios

Uno de los aspectos más valorados por quienes ingresan a trabajar en la compañía es la posibilidad de acceder a un empleo formal sin necesidad de contar con experiencia previa.

McDonalds suele convocar a jóvenes que finalizaron el secundario o que cursan estudios universitarios. Foto: Arcos Dorados

La cadena suele convocar a jóvenes que finalizaron recientemente el secundario o que cursan estudios universitarios, permitiéndoles combinar trabajo y formación académica.

Además de la remuneración, los colaboradores adquieren conocimientos vinculados con la atención al cliente, organización operativa, resolución de problemas y el trabajo en equipo, habilidades que posteriormente pueden trasladar a otros ámbitos profesionales.

Beneficios y flexibilidad laboral en las grandes cadenas gastronómicas

Las cadenas de comida rápida se convirtieron en una de las principales puertas de ingreso al empleo formal para los jóvenes debido a sus esquemas de horarios flexibles y programas de formación interna.

Este tipo de organizaciones suele ofrecer jornadas compatibles con los estudios, capacitaciones permanentes y posibilidades de crecimiento dentro de la estructura corporativa, factores que resultan especialmente atractivos para quienes buscan adquirir experiencia laboral mientras continúan su formación educativa.

McDonalds se convirtió en una de las principales puertas de ingreso al empleo formal para los jóvenes. Foto: Arcos Dorados

En el caso de McDonald’s, la compañía sostiene que su objetivo es brindar un entorno que favorezca el aprendizaje y desarrollo profesional desde las primeras etapas de la carrera de cada colaborador.

Detalle del salario básico: montos actualizados para el segundo semestre de 2026

La escala salarial vigente para las cadenas de comida rápida quedó conformada de la siguiente manera:

Aprendiz menor de 18 años : $997.033

Empleado Principiante : $1.108.417

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga : $1.163.517

Empleado A : $1.175.318

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo : $1.195.522

Empleado B : $1.223.928

Dependiente de Mostrador : $1.246.146

Cajero : $1.294.387

Dependiente de Salón : $1.589.043

Encargado: $1.661.538

De esta manera, los salarios básicos del sector se ubican entre $997.033 y $1.661.538, dependiendo de la categoría laboral, consolidando a las cadenas gastronómicas como uno de los principales ámbitos de inserción laboral para jóvenes que buscan combinar capacitación, empleo y estudios.