Impactante video: dos helicópteros que combatían un incendio forestal en Grecia chocaron en pleno vuelo y dejaron dos muertos

El choque entre los dos helicópteros ocurrió mientras participaban en las tareas para combatir un incendio forestal que afecta a la región de Psatha, al oeste de Atenas. Foto: Captura EFE.

Grecia volvió a sufrir una jornada dramática en medio de la intensa temporada de incendios forestales. Dos helicópteros que participaban en el combate de un importante foco ígneo colisionaron en pleno vuelo este domingo en la localidad costera de Psatha, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos, según informaron medios locales.

El accidente ocurrió durante una maniobra de extinción del incendio que afecta desde hace cuatro días una amplia zona situada a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas y que ya provocó la evacuación de miles de personas.

Tras la colisión en pleno vuelo, una de las aeronaves se incendió, perdió la hélice principal y cayó al suelo, según mostraron las imágenes difundidas por medios locales. Video: EFE.

Las víctimas fatales fueron el piloto rumano y el copiloto griego de una de las aeronaves. En tanto, los ocupantes del segundo helicóptero, también un piloto rumano y un copiloto griego, sobrevivieron al impacto y fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

¿Cómo fue el choque entre los helicópteros?

Videos difundidos por medios griegos registraron el momento en que ambos helicópteros vuelan muy próximos mientras descargaban agua sobre el incendio. Segundos después, las aeronaves colisionaron en el aire. Uno de los helicópteros comenzó a incendiarse, perdió la hélice principal y terminó precipitándose al suelo.

Según trascendió, las aeronaves serían helicópteros Bell 214, utilizados habitualmente para misiones de combate contra incendios forestales, aunque las autoridades todavía no difundieron un informe oficial sobre las causas del accidente.

El accidente dejó dos tripulantes muertos y otros dos heridos en medio del operativo para contener un incendio que ya consumió unas 10.000 hectáreas. Foto: REUTERS

Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado desde el aeropuerto militar de Elefsina para sumarse a las tareas de extinción.

Grecia atraviesa una temporada marcada por los incendios forestales

El accidente ocurrió en medio de uno de los incendios forestales más importantes que enfrenta Grecia en los últimos días.

El fuego ya consumió alrededor de 10.000 hectáreas, mientras que el frente más cercano permanece a unos 35 kilómetros de Atenas, lo que mantiene en alerta a las autoridades por la cercanía con zonas habitadas.

La tragedia se produjo en plena temporada de incendios forestales en Grecia, que ya obligó a evacuar a miles de personas y provocó la muerte de varios brigadistas en los últimos días. Foto: REUTERS

Miles de personas debieron abandonar sus hogares como medida preventiva, mientras decenas de brigadistas, bomberos y medios aéreos continúan trabajando para intentar contener el avance de las llamas.

La tragedia aérea se suma a una serie de episodios fatales registrados durante la actual temporada de incendios. El miércoles pasado, tres bomberos murieron mientras combatían otros focos ígneos en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, incendios que posteriormente lograron ser controlados.

Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía continúan complicando las tareas de extinción en distintas regiones del país, donde los servicios de emergencia permanecen desplegados para evitar que nuevos focos pongan en riesgo a la población.