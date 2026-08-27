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Horóscopo de Virgo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 27 de agosto de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Virgo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Virgo está regido por Mercurio. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Zafiro. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 27 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate.

Salud y energía de Virgo este día 27 de agosto de 2026

No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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