Alarmante récord: al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica. Foto: Metadata.

Colombia atraviesa una preocupante expansión del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados. Un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de este delito durante los últimos cinco años, en una tendencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y zonas rurales.

Qué reveló el informe de Human Rights Watch sobre la situación en Colombia

El informe de Human Rights Watch, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, documentó al menos 1.500 casos de menores reclutados durante los últimos cinco años.

Niños y adolescentes armados en Colombia, reclutados forzosamente. Foto: Justce Info.

La organización advirtió que las cifras podrían ser todavía mayores debido a la falta de denuncias y a las dificultades para acceder a territorios controlados por organizaciones armadas. Según HRW, los datos reflejan graves falencias del Estado colombiano para prevenir y combatir el reclutamiento infantil.

El reporte también señala una fuerte afectación de comunidades indígenas: casi la mitad de las víctimas pertenecen a pueblos originarios, pese a que representan cerca del 4% de la población colombiana.

El rol de las disidencias de las FARC en la captación forzada de niños

Las disidencias de las antiguas FARC aparecen como las principales responsables de la mayoría de los casos documentados. Tras la desmovilización de la guerrilla, distintos grupos armados continuaron operando en varias regiones y ampliaron sus mecanismos de captación de menores.

Estas organizaciones utilizan a los niños para reforzar sus estructuras, aprovechar su vulnerabilidad y desarrollar tareas que van desde labores logísticas hasta actividades directamente vinculadas con el conflicto armado y el narcotráfico.

El departamento de Cauca: el epicentro del reclutamiento infantil en Colombia

El Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia, concentra más de la mitad de los casos registrados por las autoridades y organizaciones que investigan el fenómeno.

La presencia de grupos armados, la pobreza, el aislamiento geográfico y las dificultades estatales para garantizar protección favorecen la captación de menores en comunidades rurales.

La situación resulta especialmente grave entre poblaciones indígenas, que sufren una afectación desproporcionada.

Cómo operan los grupos armados: pagos de 1.000 dólares y trampas en redes sociales

Las organizaciones armadas recurren a diferentes estrategias para captar niños y adolescentes. De acuerdo con HRW, civiles pueden recibir alrededor de 1.000 dólares por cada menor reclutado, lo que genera redes de intermediarios dedicadas a localizar potenciales víctimas.

Las redes sociales también cumplen un papel central. Algunas cuentas presentan una imagen atractiva de los grupos armados y publican falsas ofertas laborales para convencer a los menores de incorporarse.

Niños de 10 a 14 años: por qué la captación forzada constituye un crimen de guerra

Más del 30% de los menores reclutados tenía entre 10 y 14 años, una franja especialmente vulnerable.

El reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años en conflictos armados puede constituir un crimen de guerra según el derecho internacional, debido a la prohibición de involucrar a menores de esa edad en hostilidades.

Niños armados en Colombia. Foto: El País.

Entrenamiento militar, espionaje y narcotráfico: las tareas a las que son sometidos los menores

Una vez captados, los menores pueden recibir entrenamiento militar y ser utilizados como informantes, mensajeros, guardaespaldas o vigilantes.

También pueden ser obligados a recopilar información, brindar atención médica, custodiar rehenes y participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Las niñas enfrentan además un riesgo específico de violencia sexual.

Human Rights Watch advierte que el fenómeno requiere una respuesta estatal urgente que incluya prevención, protección de las comunidades afectadas y medidas para impedir que los grupos armados continúen utilizando a niños y adolescentes como parte de sus estructuras.