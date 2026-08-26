La Cámara de Diputados comenzó una sesión clave este miércoles 26 de agosto. Luego del quórum que consiguió el oficialismo, el recinto debate la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de inocencia Fiscal II en una sesión que se prevé que dure más de doce horas.
Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II
La Libertad Avanza consiguió quórum y se espera una sesión maratónica de más de doce horas en el recinto.
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