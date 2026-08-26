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Comenzó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza consiguió quórum y se espera una sesión maratónica de más de doce horas en el recinto.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El recinto trata la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II.
El recinto trata la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Foto: Captura de pantalla Diputados
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La Cámara de Diputados comenzó una sesión clave este miércoles 26 de agosto. Luego del quórum que consiguió el oficialismo, el recinto debate la reforma del Banco Central y el proyecto de Ley de inocencia Fiscal II en una sesión que se prevé que dure más de doce horas.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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