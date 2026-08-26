Alemania bajo amenaza: casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje

La industria alemana enfrenta campañas cada vez más sofisticadas de robo de información, sabotaje y espionaje económico.

La fortaleza tecnológica e industrial que convirtió a Alemania en la principal economía europea también la transformó en un objetivo prioritario. Empresas de defensa, centros logísticos, fabricantes, laboratorios y desarrolladores de tecnología enfrentan campañas de espionaje y sabotaje cada vez más difíciles de detectar, con una participación creciente de servicios de inteligencia extranjeros.

El informe Wirtschaftsschutz 2026, elaborado por la asociación digital Bitkom, indica que el 37% de las compañías afectadas por robo de datos, espionaje industrial o sabotaje pudo vincular al menos un incidente con un servicio de inteligencia extranjero. En 2025, esa proporción era del 28%, mientras que en 2023 llegaba apenas al 7%. Ralf Wintergerst, presidente de la entidad, describió el cambio como un aumento “dramático”.

Un ataque que casi todas las empresas perciben

Bitkom encuestó a 1.003 compañías alemanas con un mínimo de diez empleados. El 96% sostuvo que había sufrido recientemente alguna forma de robo de información, espionaje o sabotaje, o que tenía indicios para sospecharlo. Sin embargo, solo el 67% pudo confirmar con seguridad un episodio, frente al 87% del año anterior. Al mismo tiempo, la proporción de empresas que presume haber sido atacada, pero no puede demostrarlo, trepó del 10% al 29%.

Para los especialistas, esa diferencia no supone necesariamente que haya menos ataques comprobables. Puede indicar que las operaciones son más profesionales, discretas y complejas de atribuir. La inteligencia artificial también modifica el escenario: permite automatizar tareas, perfeccionar engaños y ofrecer herramientas avanzadas a atacantes con menor preparación técnica. El resultado es un terreno en el que las empresas saben que algo ocurrió, pero no siempre pueden identificar al responsable ni reconstruir el recorrido de la intrusión.

La industria alemana enfrenta campañas cada vez más sofisticadas de robo de información, sabotaje y espionaje económico. Foto: REUTERS

China y Rusia aparecen como los principales orígenes

Entre las empresas que pudieron confirmar un ataque, el 52% rastreó al menos un episodio hasta China y el 49% encontró conexiones con Rusia. Las cifras no equivalen automáticamente a una atribución directa a sus gobiernos, ya que señalan el origen detectado de las operaciones y pueden incluir organizaciones criminales, intermediarios o infraestructura comprometida. Con mayor distancia aparecen Europa del Este fuera de la Unión Europea, con el 34%; Estados Unidos, con el 27%; y otros países comunitarios, con el 26%.

Irán también ingresó con mayor fuerza en el mapa de riesgos. El 9% de las compañías afectadas identificó conexiones con ese país, más del doble que el 4% informado un año antes. El crimen organizado, no obstante, continúa como el principal grupo de responsables: el 62% de las empresas atacadas vinculó al menos un incidente con bandas criminales.

Pérdidas de hasta 270.800 millones de euros

Bitkom estimó que el robo de datos, el espionaje industrial y el sabotaje provocaron daños de entre 211.000 y 270.800 millones de euros en un año. La cifra incluye interrupciones productivas, investigaciones internas, reemplazo de equipos, litigios, extorsiones, pérdida de ventajas competitivas y menores ingresos por la aparición de productos falsificados. Los ataques digitales concentraron aproximadamente tres cuartas partes del perjuicio total, con una estimación de entre 160.400 y 205.800 millones de euros.

Los números deben leerse con cautela. No surgen de una contabilidad oficial de denuncias y sentencias, sino de respuestas empresariales que luego fueron proyectadas sobre el conjunto de la economía alemana. Además, costos como el daño reputacional o la pérdida de una ventaja comercial son difíciles de calcular con exactitud. La amplitud de casi 60.000 millones entre el piso y el techo de la estimación refleja precisamente ese margen de incertidumbre.

La industria alemana enfrenta campañas cada vez más sofisticadas de robo de información, sabotaje y espionaje económico.

Alemania prepara una respuesta más activa

El Gobierno del canciller Friedrich Merz aprobó en agosto un proyecto para ampliar las facultades del Servicio Federal de Inteligencia y de la Oficina para la Protección de la Constitución. La reforma, que todavía necesita la aprobación del Bundestag, permitiría bajo condiciones específicas intervenir sistemas utilizados para preparar ciberataques, manipular o eliminar información y neutralizar infraestructura digital hostil.

El cambio es especialmente sensible en Alemania por las restricciones impuestas a sus organismos de seguridad después de la Segunda Guerra Mundial. El modelo vigente separa con rigidez las tareas de inteligencia de las funciones policiales y coercitivas. Los críticos temen que la reforma debilite ese principio, mientras el Gobierno sostiene que limitarse a recopilar información ya no resulta suficiente ante adversarios capaces de actuar en cuestión de horas.

La economía alemana continúa afrontando al crimen organizado como principal amenaza inmediata, pero los datos de 2026 revelan un cambio cualitativo. Los servicios extranjeros aparecen con mayor frecuencia, emplean métodos más difíciles de atribuir y apuntan a sectores ligados con la seguridad europea. Para las empresas, la protección de la información dejó de ser una responsabilidad exclusiva del departamento informático: ahora forma parte de una disputa geopolítica en la que una patente, una red logística o un sistema industrial pueden convertirse en objetivos estratégicos.