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¿Coincidencia diplomática?: el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú

Mientras que la Santa Sede busca consolidar su rol como mediadora en la guerra con Ucrania, la agenda exacta tras la llegada de la inteligencia estadounidense se mantiene en reserva.

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El director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe de la diplomacia del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher
El director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe de la diplomacia del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher Foto: Efe, Wikimedia Commons
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El director de la CIA John Ratcliffe, y un alto diplomático del Vaticano, Paul Richard Gallagher, llegaron a Moscú en la misma fecha, desatando todo tipo de especulaciones internacionales.

Ratcliffe llegó a la capital rusa en una visita sorpresa el martes por la mañana a bordo de un avión militar. Su estancia fue breve y envuelta en la opacidad típica de los servicios de inteligencia.

Monseñor Paul Richard Gallagher y Serguéi Lavrov Foto: EFE

Por su parte, Gallagher, encargado de las relaciones exteriores de la Santa sede, también se encontraba en Moscú en esos mismos días con una agenda oficial para hablar sobre el conflicto en Ucrania.

“El mundo necesita la diplomacia más que nunca”

La Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) informó al jefe de la diplomacia del Vaticano sobre la persecución que sufre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades de ese país, señaló la institución religiosa en un comunicado.

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La nota precisa que ese asunto se trató durante una reunión entre Gallagher y el metropolita Antoni, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

“El alto representante del Vaticano recibió información sobre la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte de las autoridades ucranianas”, indica el comunicado.

Los participantes también abordaron otros temas urgentes relacionados con la situación en el mundo, y el metropolita Antoni saludó a la delegación vaticana en nombre del patriarca Kiril.

Al término de la reunión, sus participantes intercambiaron regalos conmemorativos, concluye el comunicado.

Monseñor Paul Richard Gallagher Foto: EFE

Horas antes, el enviado del Vaticano se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y abogó por el pronto fin de la guerra en Ucrania.

“Estamos aquí porque, en esta difícil atmósfera para las relaciones internacionales, creemos que el diálogo es más importante que nunca y que el mundo necesita la diplomacia más que nunca”, comentó Gallagher.

Lavrov, por su parte, destacó que, pese a todas las “perturbaciones” en el mundo, Rusia ha logrado “mantener con el Vaticano un diálogo de confianza y respeto mutuo”.

Éste es el primer viaje de Gallagher a Rusia desde 2021 -antes de la guerra-, aunque el emisario del Vaticano sí habló con Lavrov por teléfono el pasado año.

Respecto a la agenda de la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en rueda de prensa: “No dudo que el tema ucraniano surgirá”.

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú

El director de la CIA abandonó la capital rusa por la tarde del martes entre rumores de una posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia a cinco años de cárcel por tráfico ilegal de armas.

Según la plataforma de rastreo de tráfico aéreo, el avión voló desde la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington D.C., con escala en Riga, Letonia.

La visita de Ratcliffe a a Moscú fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produce cuando permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, impulsadas por EEUU. Según se indicó, el funcionario estuvo implicado en los recientes intercambios de detenidos, entre ellos la liberación en 2025 de la ruso-estadounidense Ksenia Karelina.

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