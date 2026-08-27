comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Desde transporte hasta alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

El noveno mes del año llega con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos. Los detalles.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Septiembre llega con aumentos.
Septiembre llega con aumentos. Foto: NA (Vargas-Dopacio)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Desde el martes 1° de septiembre, comenzará a regir una nueva tanda de aumentos que impactará directamente sobre los gastos mensuales de las familias. Los ajustes alcanzarán a las cuotas de la medicina prepaga, el transporte público, los peajes y distintos servicios básicos.

Tras el dato de inflación de junio del 2,1%, las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para el noveno mes del año.

Uno por uno, todos los aumentos que se llegan en septiembre

Transporte

¿Cuánto costará viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires desde el mes de septiembre?

Las líneas numeradas en 200 en adelante percibirán los siguientes aumentos a partir del martes 1 de septiembre:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1111,19 a $1158,97;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $1250,08 a $1303,83;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1448,71;
  • Viajes de 12 a 27 km: $1738,45.
  • Viajes de más de 27 km: $2043,84.
El boleto mínimo de las líneas numeradas del 200 en adelante pasará de $1111,19 a $1158,97. Foto: X @CiudadDeBondis

¿Cuánto costará viajar en colectivo en CABA a partir de septiembre?

Los cuadros tarifarios de las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 se actualizan en un 4,1% más en el mes de septiembre y así quedan:

Contenido Recomendado

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando
  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $852,90 a $887,87.
  • Recorrido de 3 a 6 km: de $947,71 a $986,57.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1062,56.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $1138,61.

¿Cuánto costará viajar en tren y subte a partir de septiembre?

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada.

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada. Foto: Trenes Argentinos

Mientras que los pasajes de subte en CABA se incrementarán en un 4,1% y pasará de $1684 a $1753,04.

Qué líneas de colectivos porteños mantienen la Red SUBE

La Red SUBE también continúa disponible en los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran el subte, el Premetro y un grupo de líneas de colectivos porteños.

Las líneas incluidas dentro del esquema porteño son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En estos casos, el descuento se aplica siempre que la combinación se realice dentro de los 120 minutos y con el mismo medio de pago.

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento

Además de los descuentos por combinación, sigue vigente la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público para determinados grupos. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, AUE, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas, personas que cobran seguro por desempleo y beneficiarios de distintos programas sociales.

Beneficiarios de distintos programas sociales pueden acceder a la tarifa social federal en transporte. Foto: NA

Este beneficio puede combinarse con la Red SUBE, por lo que en algunos casos el ahorro final puede ser mayor. Para acceder, es necesario tener la tarjeta SUBE registrada y gestionar el beneficio desde los canales habilitados, como Mi ANSES o centros de atención correspondientes.

Prepagas

En el caso de las empresas de medicina prepaga, las cuotas de los planes de salud subirán hasta 3,11%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

De esta manera, OSDE tendrá un aumento que oscila entre 1,9% y 2,3%, dependiendo del plan. Avalian elevará su cuota 2,5%, el Hospital Italiano aumentará 2,1%, mientras que el Hospital Alemán confirmó un aumento del 2,36%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2,2% y Sancor Salud pautó un alza de entre 2,41% y 3,11%, dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará entre 2,3% y 2,8% y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 2,9%.

Luz y gas

Si bien los valores exactos aún no fueron publicados, las facturas de luz y gas también percibirán aumentos. Es importante destacar que en septiembre el tope de consumo subsidiado baja de 300 kWh a 150 kWh.

Alquileres

El INDEC informó una suba de precios del 2,1% mensual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año llegó al 19,3%.

Para los inquilinos que tienen contratos con ajustes atados al IPC, este porcentaje vuelve a ser una referencia clave. El monto final dependerá de la frecuencia de actualización que se haya acordado entre las partes y de los meses que deban tomarse para calcular el incremento.

Economía argentinaAumento de tarifasSeptiembre
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

    Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

  2. Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

    Bono proporcional para jubilados: cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

  3. El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

    El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios: las claves del anuncio de Caputo

  4. Fecha de cobro jubilados ANSES:los pagos del 24 al 28 de agosto y cómo queda el calendario según el DNI

    Fecha de cobro jubilados ANSES: los pagos del 24 al 28 de agosto y cómo queda el calendario según el DNI

  5. Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad:cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026

    Tras los reclamos, el Gobierno confirmó un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad: cuánto cobrarán a partir de septiembre 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y debate la ley de Inocencia Fiscal II

Diputados le dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y debate la ley de Inocencia Fiscal II

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Economía

Desde transporte hasta alquileres:uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Desde transporte hasta alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

Empleos en zona oeste:las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Internacionales

Alarmante récord:al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alarmante récord: al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alemania bajo amenaza:casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos:la millonaria suma que deberá pagar como fianza

¿Coincidencia diplomática?:el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú